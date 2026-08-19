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¡A sellar boleto a cuartos! Así viajó Olimpia a Panamá. ¿Jugará Edwin Rodríguez?

El viejo león quiere sentenciar su pase a cuartos de final para no tener problemas en el duelo ante Saprissa de la próxima semana que cierran fase de grupos

19 de agosto de 2026 a las 10:24
¡A sellar boleto a cuartos! Así viajó Olimpia a Panamá. ¿Jugará Edwin Rodríguez?
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El Olimpia viajó este miércoles a Panamá para enfrentar al Alianza en duelo por la tercera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf. Así captamos a Edwin Rodríguez quien viajó con la nariz fracturada.

 Fotos: Erick Castillo
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Los trabajadores del aeropuerto Palmerola no perdieron la oportunidad de sacarse fotos con Edwin, sin duda alguna el mejor jugador que tiene Olimpia.
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Jamir Maldonado seguirá siendo titular en el mediocampo luego de la lesión que sufrió Jorge Álvarez quien no se ha podido recuperar.
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Los extranjeros del Olimpia, Emanuel Cuello, Imanol Enríquez, Nicolás Dibble y Emanuel Hernández, siempre juntos en los viajes y concentraciones del club melenudo.
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Emanuel Hernández es uno de los líderes de la zona baja del Olimpia y es clave para que el equipo esté invicto en todas las competencias.
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Nicolás Dibblé tiene una oportunidad para mostrar su talento, ya que es uno de los extranjeros que llegó para meter goles.
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El delantero Kilmar Peña es una de las nuevas contrataciones del Olimpia y espera tener minutos en el duelo ante Alianza en el estadio Rommel Fernández de la ciudad canalera.
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Imanol Enríquez viajó muy feliz a este compromiso luego de brillar en el clásico ante Motagua donde anotó el tercer gol del equipo de Eduardo Espinel.
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El delantero Yustin Arboleda es una de las figuras del león y vuelve a Panamá, una liga que conoce muy bien ya que en 2017 cuando vino a Marathón, militaba en el fútbol del país del canal.
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Arboleda se perfila para ser titular en la ofensiva ya que Olimpia buscará sentenciar el pase a cuartos de final de una vez y recibir tranquilos al Saprissa en la última fecha.
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Los jóvenes del Olimpia están muy motivados ya que están teniendo protagonismo con muy buen nivel en las dos competencias que está disputando Olimpia.
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El mediocampista Didier Paguada es uno de los que sin duda tendrá participación contra el Alianza. El entrenador lo usa como cambio en casi todos los partidos.
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Los jovencitos del Olimpia están haciendo sus primeros viajes al extranjero pero están mostrando mucha madurez, lo que les da la confianza para hacer las cosas bien.
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El delantero Jeremy Rodríguez de 16 años es el goleador en el torneo local con 3 dianas en tres fechas y busca su primer gol en Concacaf.
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El técnico Eduardo Espinel también es solicitado por el olimpismo, quien le guarda mucho cariño.
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Michaell Chirinos viene de anotar en el clásico y también será otro estelar del viejo león ante los canaleros.
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El defensor Félix García, también se está consolidando y es uno de los jugadores que está teniendo mucha participación.
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El Olimpia viaja con una enorme delegación y con todo el equipaje necesario para que el equipo más grande de Honduras pueda tener todas las comodidades.
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El mediocampista Edwin Rodríguez todavía se lamenta de la lesión que tiene en la nariz, por lo que viajó así y espera jugar con máscara en el duelo de este jueves.
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Muy temprano, el Olimpia viajó a Ciudad de Panamá para enfrentar la Copa Centroamericana de Concacaf.
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La sonrisa del entrenador, Eduardo Espinel, cuando abordó algunos aficionados y periodistas en la terminal antes de viajar a Panamá.
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El equipo merengue no hará entrenamiento en Panamá, sino que llegará directamente a la conferencia de prensa y únicamente a hacer reconocimiento de cancha.
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