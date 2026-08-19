¡A sellar boleto a cuartos! Así viajó Olimpia a Panamá. ¿Jugará Edwin Rodríguez?

El Olimpia viajó este miércoles a Panamá para enfrentar al Alianza en duelo por la tercera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf. Así captamos a Edwin Rodríguez quien viajó con la nariz fracturada.
Los trabajadores del aeropuerto Palmerola no perdieron la oportunidad de sacarse fotos con Edwin, sin duda alguna el mejor jugador que tiene Olimpia.
Jamir Maldonado seguirá siendo titular en el mediocampo luego de la lesión que sufrió Jorge Álvarez quien no se ha podido recuperar.
Los extranjeros del Olimpia, Emanuel Cuello, Imanol Enríquez, Nicolás Dibble y Emanuel Hernández, siempre juntos en los viajes y concentraciones del club melenudo.
Emanuel Hernández es uno de los líderes de la zona baja del Olimpia y es clave para que el equipo esté invicto en todas las competencias.
Nicolás Dibblé tiene una oportunidad para mostrar su talento, ya que es uno de los extranjeros que llegó para meter goles.
El delantero Kilmar Peña es una de las nuevas contrataciones del Olimpia y espera tener minutos en el duelo ante Alianza en el estadio Rommel Fernández de la ciudad canalera.
Imanol Enríquez viajó muy feliz a este compromiso luego de brillar en el clásico ante Motagua donde anotó el tercer gol del equipo de Eduardo Espinel.
El delantero Yustin Arboleda es una de las figuras del león y vuelve a Panamá, una liga que conoce muy bien ya que en 2017 cuando vino a Marathón, militaba en el fútbol del país del canal.
Arboleda se perfila para ser titular en la ofensiva ya que Olimpia buscará sentenciar el pase a cuartos de final de una vez y recibir tranquilos al Saprissa en la última fecha.
Los jóvenes del Olimpia están muy motivados ya que están teniendo protagonismo con muy buen nivel en las dos competencias que está disputando Olimpia.
El mediocampista Didier Paguada es uno de los que sin duda tendrá participación contra el Alianza. El entrenador lo usa como cambio en casi todos los partidos.
Los jovencitos del Olimpia están haciendo sus primeros viajes al extranjero pero están mostrando mucha madurez, lo que les da la confianza para hacer las cosas bien.
El delantero Jeremy Rodríguez de 16 años es el goleador en el torneo local con 3 dianas en tres fechas y busca su primer gol en Concacaf.
El técnico Eduardo Espinel también es solicitado por el olimpismo, quien le guarda mucho cariño.
Michaell Chirinos viene de anotar en el clásico y también será otro estelar del viejo león ante los canaleros.
El defensor Félix García, también se está consolidando y es uno de los jugadores que está teniendo mucha participación.
El Olimpia viaja con una enorme delegación y con todo el equipaje necesario para que el equipo más grande de Honduras pueda tener todas las comodidades.
El mediocampista Edwin Rodríguez todavía se lamenta de la lesión que tiene en la nariz, por lo que viajó así y espera jugar con máscara en el duelo de este jueves.
Muy temprano, el Olimpia viajó a Ciudad de Panamá para enfrentar la Copa Centroamericana de Concacaf.
La sonrisa del entrenador, Eduardo Espinel, cuando abordó algunos aficionados y periodistas en la terminal antes de viajar a Panamá.
El equipo merengue no hará entrenamiento en Panamá, sino que llegará directamente a la conferencia de prensa y únicamente a hacer reconocimiento de cancha.