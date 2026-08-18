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Marathón alista las armas: así se prepara para la batalla contra el Alianza

El entrenamiento que realizó este tarde el 'Monstruo Verde' de cara al crucial encuentro por la Copa Centroamericana 2026.

18 de agosto de 2026 a las 17:58
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El conjunto esmeralda entrenó con normalidad esta tarde en el Yankel pensando en ese crucial encuentro frente al Alianza por la Copa Centroamericana 2026. Lo que enfatizó el técnico Silvio Rudman pese a las bajas del equipo.

Fotos: Héctor Paz
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Marathón y el Alianza de El Salvador se enfrentarán este miércoles en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en un partido crucial de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. El 'Monstruo Verde' prepara sus armas para intentar sellar el boleto a los cuartos de final.

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Los dirigidos por el argentino Silvio Rudman llevaron a cabo esta tarde una sesión con la mira puesta en el importante duelo del Grupo B, que definirá gran parte de las aspiraciones de ambos clubes para clasificar a la siguiente ronda.
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Alianza llega con 6 puntos tras disputar tres partidos, mientras que Marathón acumula 4 unidades, pero cuenta con un partido menos. Una victoria verdolaga los pondría en ventaja directa para avanzar.

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El conjunto hondureño afronta el duelo motivado tras golear 0-3 al Antigua en Guatemala. Sin embargo, disputará el compromiso con notables ausencias confirmadas por el propio cuerpo técnico.

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Tomás Sorto se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Alberth Elis está descartado en la convocatoria debido a molestias en la rodilla. La 'Panterita' estuvo hoy realizando trabajos en solitario.

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"La verdad, tenemos un plantel competitivo, el que esté dentro de la cancha lo hace de la mejor manera. Quedó demostrado en el último partido con Choloma, se ganó de visitante jugando bien. Así que el plantel está listo para afrontar este partido importantísimo para nosotros", respondió Rudman sobre las bajas.

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Marathón clasificará matemáticamente a los cuartos de final si vence a Alianza y, al mismo tiempo, el Herediano no logra derrotar al Real Estelí en su respectivo encuentro.

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Al tener un partido menos disputado que el club salvadoreño, la escuadra esmeralda cuenta con múltiples escenarios a su favor para avanzar de ronda en la Copa Centroamericana.

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Rudman ha enfatizado de manera interna y pública que el plantel encara los 90 minutos con la mentalidad estricta de una final, buscando contrarrestar un factor emocional de exceso de confianza luego de la reciente goleada goleada sobre Antigua.

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El cuerpo técnico enfocó las últimas prácticas en probar variantes tácticas dinámicas en el mediocampo y ataque para no perder el volumen ofensivo mostrado en tierras guatemaltecas.
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Rudman resaltó en rueda de prensa que el equipo viene en un camino ascendente encontrando solidez defensiva, por lo que insistió en los entrenamientos en transiciones rápidas y en mantener el bloque compacto para frenar las contras del Alianz
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Tras haber utilizado jóvenes y futbolistas menos habituales en el torneo local durante el fin de semana ante Choloma, las figuras principales contaron con el descanso físico idóneo para saltar mañana al campo con máxima intensidad.

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Sabiendo la ventaja de jugar en San Pedro Sula, el club ha hecho una fuerte campaña de preparación logística esperando albergar a un mínimo de 15,000 hinchas verdolagas en las graderías del Morazán, buscando ejercer una fuerte presión sobre el rival salvadoreño.

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