La decisión del Alianza de El Salvador para buscar remontar el duelo ante Motagua

El Alianza FC recibió una buena noticia dentro de las dificultades que ha enfrentado esta semana. El conjunto albo no disputó el clásico salvadoreño ante FAS, luego de que las fuertes lluvias inundaran la cancha del estadio Óscar Quiteño. Las condiciones del terreno de juego hicieron imposible la realización del encuentro programado para el fin de semana. La Liga de El Salvador todavía no ha definido una nueva fecha para el compromiso, pero el aplazamiento le permitirá al equipo paquidermo llegar descansado al decisivo duelo contra Motagua.

Los azules llegan a territorio salvadoreño con una cómoda ventaja de 3-0, conseguida en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El resultado le permite al equipo dirigido por Javier López manejar la serie, además de contar con el valor agregado de no haber recibido goles como local. Sin embargo, Motagua no puede confiarse. Alianza es un equipo fuerte cuando juega en casa y tendrá ahora a su favor el descanso adicional para preparar la remontada. Los salvadoreños necesitan una noche perfecta para darle la vuelta a una eliminatoria que parece inclinada del lado hondureño.