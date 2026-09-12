Motagua vs Génesis EN VIVO: a qué hora y dónde ver la fecha 7 de la Liga Nacional

El Estadio Carlos Miranda de Comayagua vuelve a encender sus luminarias para ser el escenario del esperado enfrentamiento entre Motagua y Génesis, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional. El pitazo inicial está programado para las 7:30 de la noche, hora en la que el recinto del centro del país albergará un duelo directo por las posiciones de vanguardia. Ambas escuadras afrontan esta cita tras registrar realidades opuestas en la fecha anterior. El Ciclón Azul llega con la urgencia de enderezar el rumbo, luego de dejar escapar puntos valiosos a mitad de semana tras igualar sin goles ante el Independiente, precisamente en la cancha de Comayagua.

Por el contrario, Génesis pisará el césped con la moral en alto y el envión de una actuación categórica. En su última presentación, el conjunto representativo de la ciudad colonial le propinó un arrollador 0-3 a Juticalpa FC en calidad de visitante en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Este contraste de resultados ha provocado un movimiento dinámico en la zona media-alta del campeonato. La escuadra azul sumó un tropiezo que la desplazó hasta la quinta posición de la tabla general, quedándose con 10 unidades y cediendo terreno frente a los líderes del certamen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, la contundente victoria de los Caninos les permitió dar un salto cuantitativo importante para ubicarse en la cuarta casilla del torneo. Con diez puntos acumulados, la misma cantidad que su rival de turno, Motagua, gracias a una mejor diferencia de goles. Con el liderato a tiro de piedra y el orgullo deportivo en juego, el compromiso promete máxima intensidad tactica sobre la cancha. La paridad numérica transforma este cruce en una batalla estratégica donde el ganador se consolidará plenamente en los puestos de clasificación a la fase final.