Motagua va por más: los 5 logros que obtendría el ciclón si avanza a semifinales

Motagua no solamente tiene en juego el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, sino también una importante recompensa económica y la posibilidad de regresar a la Copa de Campeones Concacaf.
El conjunto azul derrotó 3-0 al Alianza en la ida de los cuartos de final y quedó bien perfilado para buscar su clasificación en el partido de vuelta, donde una victoria, empate o incluso una derrota por diferencia de dos goles le permitiría avanzar a la siguiente ronda.
En caso de concretar su pase a las semifinales, el Ciclón aseguraría un ingreso adicional de 80,000 dólares, equivalentes a aproximadamente 2,147,571.20 lempiras. De acuerdo con las cifras de premios manejadas para esta edición del torneo, los equipos que alcancen la ronda de los cuatro mejores recibirán ese monto extra, por lo que Motagua aumentaría de manera importante las ganancias obtenidas durante su participación en la competencia.
CHAMPIONS DE CONCACAF
Pero el premio no terminaría ahí. La clasificación a semifinales también le garantizaría al Motagua un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027, principal torneo de clubes de la región. Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana obtienen automáticamente uno de los seis boletos que entrega esta competición, mientras que las otras dos plazas se disputarán mediante el Play-In entre los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final.
Además del boleto internacional, esa clasificación representaría beneficio económico para la institución azul. Según las cifras que maneja el club para este escenario, Motagua podría sumar otros dos millones de lempiras aproximadamente por concretar su presencia en la Copa de Campeones, por lo que el salto desde los cuartos de final hasta la semifinal representaría una inyección económica considerable para las arcas del equipo.
En el aspecto deportivo, Motagua también tendría la oportunidad de seguir avanzando en una competición que sirve como puerta de entrada al máximo torneo de clubes de Concacaf. Si el conjunto hondureño consigue llegar hasta la final y posteriormente conquistar la Copa Centroamericana, obtendría un beneficio todavía mayor: además del título regional, tendría clasificación directa a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027.
PRÓXIMO RIVAL EN CONCACAF
Si logra eliminar al Alianza, Motagua se enfrentaría en las semifinales al ganador de la serie entre Alajuelense y Marathón, que disputan otra de las llaves de cuartos de final.