Motagua va por más: los 5 logros que obtendría el ciclón si avanza a semifinales

Motagua no solamente tiene en juego el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, sino también una importante recompensa económica y la posibilidad de regresar a la Copa de Campeones Concacaf.

El conjunto azul derrotó 3-0 al Alianza en la ida de los cuartos de final y quedó bien perfilado para buscar su clasificación en el partido de vuelta, donde una victoria, empate o incluso una derrota por diferencia de dos goles le permitiría avanzar a la siguiente ronda.

En caso de concretar su pase a las semifinales, el Ciclón aseguraría un ingreso adicional de 80,000 dólares, equivalentes a aproximadamente 2,147,571.20 lempiras. De acuerdo con las cifras de premios manejadas para esta edición del torneo, los equipos que alcancen la ronda de los cuatro mejores recibirán ese monto extra, por lo que Motagua aumentaría de manera importante las ganancias obtenidas durante su participación en la competencia.