Rudman adelanta cambios en el 11 y avisa al Alajuelense: "También tenemos jerarquía"

Silvio Rudman, entrenador del Marathón, habló en conferencia de prensa previo al trascendental duelo ante Liga Deportiva Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El estratega argentino se refirió a las bajas que tendrá el conjunto verdolaga, aseguró que cuenta con una plantilla competitiva para suplirlas y explicó cómo ha estudiado al conjunto costarricense, actual tricampeón de Concacaf. Además, Rudman analizó el complicado momento que atraviesan los manudos en el torneo local y dejó claras las claves con las que Marathón buscará dar el primer golpe y encaminar su clasificación a las semifinales.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

- Justamente, ¿qué análisis, qué virtudes ha visto en el equipo rival en Liga Deportiva Alajuelense y cómo se ha preparado también para ese partido de Copa Centroamericana?

Sí, sabemos que nos vamos a encontrar a un Alajuelense que es el bicampeón de Concacaf. Realmente, un equipo que juega bien al fútbol, que está bien dirigido, sabemos con quién nos enfrentamos y lo respetamos, pero realmente lo que importa es lo que hagamos nosotros como equipo, sabiendo que vamos a jugar 180 minutos, en el cual va a ser una llave importante para los dos y nosotros seguir por el buen camino, sabiendo que tenemos que hacer un partido inteligente, en lo cual tenemos que ser un equipo ordenado y realmente lo que siempre propone el equipo es ir a buscar el arco contrario, sabiendo y teniendo un buen funcionamiento de equipo. - ¿Está preparado Alberth Elis? ¿Está preparado Nairobi Vargas para tener minutos? Porque Elis vimos que tuvo minutos en el último encuentro, Nairobi apenas se acaba de incorporar nuevamente al entreno. ¿O buscará otra variante? Tal vez un Yairo Moreno o un Farioli jugando como falso 9

Tenemos tres bajas, una que es Martínez, la otra Figueroa y la otra, como bien lo mencionaste, es Nico. Pero bueno, tenemos jugadores que están pidiendo minutos, tenemos un plantel muy competitivo y los que mañana salgan a jugar a la cancha lo van a hacer de la mejor manera porque están capacitados para tener minutos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - En el momento anímico, ¿cómo puede empezar o cómo llegan los equipos de sus torneos de liga? Alajuelense viene de perder en casa, ustedes vienen de ganar. ¿Eso puede pesar en este partido?

No, no, para mí para nada. Sí sabemos lo que me compete, que el equipo Marathón viene por buen camino, viene de jugar un buen partido con Estrella Roja, pero bueno, acá estamos hablando de un rival completamente diferente, lo cual los dos siempre tratamos de hacer un buen fútbol, de poder cumplir el objetivo que es pasar de ronda, así que nosotros en este momento estamos de igualdad de fútbol, de funcionamiento y tenemos que plasmarlo, lo que realmente venimos haciendo.

- Las bajas y el enfrentar, como usted dice, a un rival diferente, de otro calibre, ¿qué tanto le obliga a Marathón a cambiar en lo táctico, en la estrategia del partido? ¿O cree que si Marathón mantiene lo que ha estado bien en la Liga puede competir mañana ante Alajuelense?

No, nosotros respetamos a todos los rivales, ¿no? Como bien te digo, Alajuelense es el tricampeón de la Concacaf, es un equipo que está bien dirigido, que tiene muy buenos jugadores, pero nosotros realmente tenemos que seguir de la misma manera, como siempre lo menciono, tenemos un equipo que mañana va a competir, tenemos la posibilidad de estar con nuestra gente, que es una gente, una afición maravillosa que va a venir a apoyar, seguramente va a haber un lleno acá en el Morazán y eso para nosotros va a ser muy importante, y nosotros tenemos que seguir de la misma manera, el objetivo claro de ser un equipo ordenado, de tener intensidad, de tener dinámica, de poder llegar al arco contrario, siempre teniendo un buen funcionamiento, ¿no? - Se ha hecho ver que Marathón es bastante golpeado por estas bajas que tiene, en este caso, ¿cómo manejar la mentalidad y el ánimo del equipo para este partido tan trascendental?

Nosotros realmente tenemos una plantilla muy importante, donde todos quieren competir, donde todos quieren tener minutos, mañana, como bien lo mencionamos, van a tener la posibilidad de jugar otros jugadores que también están capacitados para hacerlo, sabiendo del partido tan importante que tenemos por delante el día de mañana, ¿no? - En el partido anterior, se miró al equipo más alegre, disfrutando más, haciendo jugadas de rondo todavía para poder buscar los goles, ¿se mantiene esa alegría, se debe de mantener esa alegría para buscar obtener un buen resultado ante la seriedad mayor que se tiene en este partido?

Sí, realmente sabemos de la importancia del partido de mañana, sabemos del rival que nos enfrentamos, pero el objetivo, los deseos, las ganas son las mismas, de tener un equipo compacto, de siempre pensar en el arco rival, de tener un buen funcionamiento, de la entrega, del sacrificio, de la unión de grupo, de la humildad, que es lo que nosotros realmente nos estamos haciendo fuerte y sabiendo de que es una llave para los dos muy importante, lo cual mañana nosotros como local tenemos que tener el apoyo de nuestra gente y no cambiar la manera de jugar, sino lo que venimos haciendo partido tras partido, ¿no?