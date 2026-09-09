Christiansen conoce su futuro: la decisión que tomó Panamá para el Mundial 2030

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este martes la continuidad del entrenador de la selección absoluta, el hispano-danés Thomas Christiansen, hasta 2030. El anuncio se produjo con una publicación en las redes sociales: “¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera”. Con esta renovación la FPF dejó claro el siguiente paso para el proceso eliminatorio hacia el Mundial de 2030 de la mano del técnico, responsable de que la roja centroamericana jugara en 2026 su segunda Copa del Mundo.

Christiansen comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación, en el inicio de un nuevo ciclo como seleccionador de Panamá, para dar a conocer la nueva estructura de las selecciones masculinas de la federación. Desde su llegada al banquillo en 2020, Christiansen dirigió a Panamá en 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En su gestión, la selección alcanzó en tres ocasiones consecutivas el 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf y obtuvo el subcampeonato del torneo, además de disputar la final de la Copa Oro de 2023, la mejor actuación panameña en esa competición desde 2005. El técnico también condujo a Panamá en la Copa América de 2024, en la que avanzaron por primera vez a los cuartos de final. Christiansen promovió la incorporación de nuevos jugadores y consolidó una base que tomó el relevo de los referentes que protagonizaron la clasificación al Mundial de Rusia 2018.