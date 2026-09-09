OFICIAL: Olimpia confirma lo que pasará con Jorge Benguché ante L.A Firpo

Olimpia recibió buenas noticias para afrontar sus compromisos internacionales. Los futbolistas Jorge Benguché y Axel Jamir Maldonado recibieron el alta médica tras superar con éxito sus procesos de recuperación y ya están a disposición del cuerpo técnico para sumarse de lleno a la plantilla principal. La situación del atacante Jorge Benguché había generado preocupación luego de recibir un fuerte golpe y doblarse el tobillo durante la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional.

Sin embargo, los estudios médicos realizados descartaron cualquier tipo de fractura o esguince, confirmando únicamente una contusión. Gracias a una terapia para reducir la inflamación y a una rápida mejoría en el dolor, el jugador logró recuperarse según lo planificado. Ambos elementos formarán parte de la delegación del conjunto merengue que viajará a El Salvador para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 frente al L.A. Firpo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La institución blanca celebró el retorno de los futbolistas y reconoció la labor realizada por su equipo médico durante todo el proceso de rehabilitación.

Comunicado oficial de Olimpia

El Club Olimpia Deportivo informa a su noble afición y a la prensa deportiva que los jugadores Axel Jamir Maldonado y Jorge Renán Benguché han recibido el alta médica luego de completar satisfactoriamente sus respectivos procesos de recuperación. Ambos futbolistas han evolucionado favorablemente bajo la supervisión de los servicios médicos del club y se encuentran en condiciones de reincorporarse plenamente a la dinámica del primer equipo.