Menjívar responde a los que minimizan a Olimpia y revela: "Chirinos me los mandó"

El guardameta y capitán del Olimpia, Edrick Menjívar, compareció en conferencia de prensa previa al duelo frente a Luis Ángel Firpo por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Con la experiencia que lo caracteriza en torneos internacionales, el arquero albo abordó la polémica surgida en El Salvador, donde diversos sectores han demeritado al Olimpia tras la victoria del Firpo sobre el Alajuelense, actual tricampeón del certamen.

Menjívar encaró los señalamientos con calma y reveló, entre risas, que su compañero Michaell Chirinos le compartió los videos donde cuestionan el nivel del fútbol hondureño. Sin embargo, el capitán merengue dejó clara la postura del plantel: "Respetamos a todos los rivales y países, pero nosotros vamos a hablar donde más importa, que es en la cancha". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Asimismo, el seleccionado nacional enfatizó la importancia de mantener la concentración y obtener un resultado favorable en el partido de ida en el Estadio Cuscatlán para encarrilar la eliminatoria hacia semifinales.

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDRICK MENJÍIVAR



¿Cómo llega el equipo para el partido ante Luis Ángel Firpo?



El equipo llega bien físicamente y mentalmente; hemos tenido unos días para entrenar y preparar el partido, tanto en la parte táctica como en la física, y le pudimos sacar provecho. ¿Cómo sacar estos tres puntos en un estadio difícil como es el Cuscatlán? Como dijo el profe, va a ser un partido difícil de visita en una cancha complicada. Creo que una de las claves es el trabajo en equipo, saber manejar el partido y saber cuándo hay que sufrir lo que nos toque sufrir en algún momento. Ayer lo vimos en la Champions: ningún equipo puede dominar un partido los 90 minutos. Es clave saber manejar los tiempos del partido, saber leer los juegos, cuándo hay que atacar y cuándo hay que montar un bloque bajo o un bloque medio. Edrick, la importancia de ustedes es mantener también ese invicto y no haber obtenido derrotas en lo que va de estos partidos. El torneo de Copa es un torneo muy corto, de pocos partidos en comparación con la liga. Nosotros salimos a buscar ganar todos los partidos; sabemos que si seguimos invictos en el torneo de Copa nos da una posibilidad alta de quedar campeones. A diferencia de la liga, allá no pensamos en el invicto ni nada de eso, sino en ir partido a partido sacando los resultados. ¿Qué pensás de los equipos hondureños que están en esta instancia? ¿Sos de los que dicen que, independientemente de las rivalidades, los tres den ese salto y puedan dar la oportunidad a otro equipo más en la próxima competencia? Sí, creo que es importante para el fútbol hondureño tener tres equipos compitiendo. Ojalá que en algún momento puedan haber cuatro, que creo que es el máximo de plazas que hay. Antes se decía que la liga no era buena porque Olimpia quedaba campeón siempre y los demás no salían [a competir fuera]. Ahora Olimpia no es el campeón actual y los tres están compitiendo. Entonces, demuestra que tenemos una buena liga en Centroamérica. Creo que es importante para el crecimiento del fútbol hondureño, que es lo que todos queremos en definitiva. En el hermano país (El Salvador) han querido minimizar si Firpo le ganó a Alajuelense más que a Olimpia. Siempre se pone en duda la grandeza de Olimpia en otros países a nivel centroamericano. ¿Qué nos podés decir de ese tema? Sí, yo vi unos clips de esa noche, Chirinos me los mandó. Imagínate, está lesionado y no tiene nada que hacer, tiene tiempo de ver esas cosas (risas). Pero nada, nosotros respetamos a todos los rivales, más allá de que sabemos quiénes somos y lo que representamos a nivel de Centroamérica y al mundo. Respectamos a todos los rivales y países, y vamos a hablar donde más importa, que es en la cancha.