Samudio defiende a Panamá tras el Mundial: "Los resultados no fueron abultados"

El guardameta recordó lo especial que fue representar a su país y ser el único futbolista de la Liga Nacional de Honduras presente en el torneo, además de revelar que recibió dos ofertas procedentes de Sudamérica durante el mercado de fichajes, aunque finalmente no se concretaron y continuará defendiendo la portería del conjunto verdolaga.

Tras su participación con la Selección de Panamá en el Mundial 2026, el portero César Samudio regresó a Honduras para reincorporarse a Marathón y compartió las experiencias que le dejó disputar la máxima cita del fútbol.

César, bueno, sos parte de los mundialistas que han retornado a nuestro país después de la actividad. ¿Qué tal estás?

Sí, muy bien, gracias a Dios por todo eso que viví ahorita, algo muy bonito. La verdad, le doy gracias a Dios por todo eso y también orgulloso de haber sido el jugador que llevó sobre sus hombros ser el único de la Liga Nacional de Honduras. Bueno, solo darle gracias a Dios por todo eso que viví.

¿Con qué puedes comparar ese momento?

Con nada. La verdad que, desde el día uno que vi mi nombre en la lista mundialista, fueron puras cosas que no me imaginé vivir y no lo compararía con nada. Simplemente le doy su lugar y la verdad está muy alto en mi vida.

Y quizás ese momento, el análisis que hacen postcompetencia, ¿esperaban más como panameños? ¿Cómo lo visualizas?

Sabíamos el grupo en el que estábamos, la potencia con la que nos íbamos a enfrentar: un subcampeón, un campeón y otra potencia de África. Creo que por ahí dimos la cara. Los resultados no fueron abultados como quizás mucha gente en el entorno futbolístico se esperaba y, bueno, experiencias que uno vive y que nos quedan para mostrarnos mejor en nuestro próximo Mundial, sabiendo que era apenas nuestro segundo.

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Más allá de no lograr una victoria, como bien lo dices, tampoco fueron la decepción si se analiza la manera en que se jugó.

Sí, exacto. Creo que todos los partidos fueron cerrados y ahí te da un parámetro de que la selección no estaba haciendo malos papeles, sino que por ahí faltó fortuna, las cosas no salían. También se decía que era el grupo de la muerte en el que estábamos, pero bueno, ya pasó. Quedan experiencias y nos toca seguir adelante y presentarnos mejor en lo que viene.

Bueno, ahora te consulto porque después del Mundial salió que Samudio no seguiría en Marathón. Te consulto así de frente, ¿qué noticias?

No, ahorita estoy en Marathón. Mi representante y la directiva manejaron las cosas que llegaron de su manera y yo estaba más bien centrándome en mi recuperación, en adaptarme a estar en el club y, si se daba mi salida, saber que le iba a quedar a Marathón algo financiero bueno. La verdad no se dio. Si más adelante se da, esperemos partir dejándole a Marathón algo bueno.

Pero ofertas sí llegaron, César

Sí, en la mesa había alrededor de dos ofertas que se analizaron y, bueno, no se llegó a un trato. Ya pasó, estamos aquí, estamos comprometidos y siempre lo estuvimos para estos torneos que se vienen.

¿De dónde llegaron las ofertas?

Más que todo de Sudamérica.

¿Te tentaban? Digo, porque muchas veces el cambio de aires o experimentar nuevos panoramas

Sí, sí, sí. Siempre a uno le llama la atención foguearse en torneos internacionales de mayor índice, sin desmeritar lo que vivimos aquí en la zona siempre. Bueno, nada, ya pasó, ya estoy realmente centrado acá.

¿Y qué se espera para César Samudio esta temporada?

Bueno, trabajar, trabajar, volver a mi ritmo, tratar de recuperarme al 100 % para así mostrarme bien y tratar de lograr el objetivo con Marathón.

¿Nuevo técnico, nuevos retos?

Sí, sí, siempre. La filosofía del profe la estamos acatando como se debe y esperemos que nos salgan las cosas.