Emilio Izaguirre confirma dos baja en Motagua para enfrentar a Olimpia en la Supecopa

A las puertas de este desafío, el equipo azul profundo afina los últimos detalles, donde aún no se descarta un fichaje , pero confirma dos bajas para este clásico.

El Motagua tiene todo preparado para enfrentar su primer desafío de la temporada, la Supercopa que disputará ante el Olimpia, el archirrival de la ciudad.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, confirmó a DIEZ qué club se mantiene en la búsqueda de un volante en el extranjero, luego de varios intentos fallidos.

¿Cómo se ha preparado el equipo para las competencias que se vienen?

Tenemos un equipo con cinco amistosos, con equipos de segunda división, con potros, y jugamos y creo que los jugadores se han ido soltando, el último partido que tuvimos amistosos fue en Nacaome contra Piratas de segunda división, descansaron el domingo, hoy entrenaron por la mañana, el miércoles por la mañana, luego concentración y estar listos para esta final que es muy importante para nosotros.

¿Ilusiona una Supercopa para el equipo?

El equipo está enfocado, está concentrado en que es inusual, primera vez en la historia, yo creo que una final en una pretemporada es algo bonito también, yo creo que es algo innovador, algo del campeón del torneo de clausura y apertura. Sabemos que es muy importante, aunque vengamos casi todo un mes, cinco semanas de trabajar todo el horario, pero estamos listos para encarar este partido, luego viajamos el día lunes a Belice y encarar la CONCACAF y estamos listos ya para encarar todo lo que representa final, CONCACAF y Liga Nacional.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En cuanto a fichaje, ¿se espera más incorporaciones el equipo?

Bueno, nosotros tenemos dos jugadores de experiencia por puesto y el tercero es el jugador joven de nuestras reservas y tenemos alrededor de 28 o 29 jugadores escritos en primera, creo que ahora solo se pueden escribir 30 y tenemos dos que pueden venir, puede venir uno o no puede venir nadie, estamos completos en el plantel.

Esperemos que las cosas sean de lo mejor para Motagua, yo creo que sí faltaría un fichaje sería un media punta, un volante mixto, eso es lo que hemos buscado, se nos han caído, creo que hemos tenido negociaciones con jugadores, pero yo creo que si no está ahí igual, Jordan García puede ser el que puede pelear ahí con Denis Meléndez .

¿El fichaje vendría del extranjero?

Si, si, extranjero, yo creo que aquí ya están todos los jugadores nacionales, ya están contratados los que nos podrían interesar y ya tendría que ser un extranjero y creemos que en este momento nos ha costado y a ver si seguimos viendo, a ver que es la posición y es la única que nos faltaría.

El tema de las barras para la Supercopa, ¿qué piensas?

Yo creo que es bien difícil este tema porque nosotros desde que debuté, desde que era niño siempre quería estar con estadios llenos y sabemos que así quieren los jugadores nosotros con todo lo que sabemos, que estamos metidos aquí en el fútbol, sabemos que es bonito tener con bulla cantando, coreando al equipo.

Yo creo que lo de la Barra es siempre a nivel mundial, yo creo que siempre hay que estar atentos a que no se encuentren, sabemos que es un clásico, clásico nacional, lo importante es que haya una buena coordinación entre ellos, entre la Policía, la liga y que no haya ningún disturbio, no haya ninguna pelea, que eso es lo más importante, que gane, disfrute, el que pierda sea buen perdedor y cada quien a su casa y eso es lo más importante.

Yo creo que van a tener prohibiciones por lo que pasó el torneo pasado y no van a tener instrumentos, yo creo que ese fue un colorido muy importante porque sabemos que es una animación que motiva al jugador, que le da ese plus y bueno, pero lo más importante es lo que hagan nuestros jugadores dentro del campo y lo de la afición ya es extra

¿Se le apunta a la Supercopa?

Soñamos con eso y esperemos en Dios que todo sea positivo para el equipo

¿El pase de Jonathan Moya está lista para que pueda jugar la Supercopa?

Sí, está listo, yo creo que ya tenemos todo, la parte física es que le puede perjudicar que no esté acto, pero yo creo que la otra parte creo que sí estará para el partido (5:38)

¿Y el resto de la plantilla, todos listos o hay bajas?

Creo que tenemos dos bajas, Jeffrey Macías tiene una pequeña inflamación en su menisco, gracias a Dios no es operación, yo creo que dos o tres semanas le dio el doctor.

Luego está lo de Ricky Zapata que también tiene su nervio en su tobillo que le ha venido molestando bastante y esperemos que los doctores del equipo y el doctor Benítez evalúen bien y esperemos que esté en las últimas dos o tres semanas del otro mes.