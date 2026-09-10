Matías Mier revela la clave para remontar a Motagua: "Meter pata y hacer los goles"

“La valoración es muy difícil porque nos expulsan a un jugador a los cinco o siete minutos, entonces ahí es totalmente otro partido. Sabemos que en un torneo internacional una expulsión tan temprana te condiciona, pero yo creo que nadie se quiere hacer expulsar, ningún compañero mío se quiere hacer expulsar”, manifestó Mier.

Matías Mier no ocultó la dificultad que representó para Alianza FC jugar gran parte del partido con un hombre menos, luego de la expulsión sufrida apenas iniciado el encuentro ante Motagua . El conjunto salvadoreño terminó cayendo 3-0 en Tegucigalpa, pero el futbolista aseguró que el resultado estuvo condicionado por la tarjeta roja.

El jugador de Alianza FC también dejó entrever su desacuerdo con la decisión arbitral, aunque evitó entrar en polémicas y prefirió enfocarse en lo que viene: “Esto fue algo que se podía haber manejado de otra manera, pero bueno, también somos conscientes de que las decisiones que toman los árbitros son de ellos, son válidas. Podemos estar o no estar de acuerdo, eso es opinión personal”, explicó.

Pese al contundente 3-0, Mier se niega a dar por sentenciada la eliminatoria y mantiene la esperanza de conseguir una remontada en el estadio Cuscatlán: “Para Dios nada es imposible. Cuando arrancamos ese torneo, nadie nos daba por estar jugando acá hoy”, afirmó.

El atacante fue todavía más contundente al hablar de la confianza que mantiene en sus compañeros: “Yo confío plenamente en mis compañeros, en este equipo y sé que podemos remontarlo. ¿Por qué no hacer tres goles o más?”, expresó.

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Mier consideró además que Motagua demostró ser un rival al que Alianza puede hacerle daño, incluso pese a haber jugado con inferioridad numérica durante buena parte del compromiso: “Es un equipo al que se le puede hacer daño. La verdad que se le puede hacer daño. Con 10 jugadores se les pudo llegar. No tuvimos la certeza de afinar en el último pase, pero se le puede hacer daño”, señaló.

Cuando le preguntaron por los favoritos para quedarse con el título de la Copa Centroamericana, el futbolista uruguayo no dudó en respaldar a su propio equipo: “La verdad yo no tengo ningún favorito. Favorito es mi equipo, Alianza FC y después del resto no me interesa”, sentenció.

De cara al partido de vuelta, Mier pidió el respaldo de la afición y aseguró que el equipo necesita jugar con máxima concentración para intentar darle vuelta a la serie: “Que nos acompañen, que va a ser muy importante el apoyo de ellos. A todos los aliancistas que están ahí mirándonos, que confíen, que estén con nosotros el día miércoles, que estén con nosotros para este partido, que ellos van a ser el jugador número 12”, comentó.

El jugador también dejó claro que Alianza deberá cambiar la actitud y aprovechar las oportunidades que tenga en El Salvador: “Es un partido de fútbol, hay que jugarlo. Hay que salir bien concentrados, bien metidos en el partido y como lo dije recién, meter pata, como ellos nos dieron acá, como nosotros lo vamos a hacer allá, y meter los goles”, apuntó.