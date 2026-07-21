¡Dará un autobús a cada club! Bukele anuncia modernización del fútbol salvadoreño

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció un paquete de medidas que busca fortalecer el desarrollo del balompié nacional y mejorar tanto las condiciones de los clubes como la experiencia de los aficionados. Las iniciativas representan una de las apuestas más ambiciosas para impulsar el crecimiento de la liga salvadoreña.
Entre las decisiones más importantes destaca la entrega de una unidad de autobús para cada uno de los equipos de la Primera División, una medida que permitirá mejorar la logística de los clubes y reducir costos de transporte durante la temporada.
“Cada equipo se le dará una unidad de autobús. Esto suma activos a los equipos y baja los costos y la rentabilidad para la transportación o el manejo de los equipos al destino”, señaló Bukele en la conferencia de prensa este martes.
Bukele también confirmó que los aficionados podrán disfrutar de Fan Fest en las afueras de los estadios tres horas antes de cada partido. La iniciativa pretende convertir cada jornada en una experiencia más atractiva para las familias y fortalecer el vínculo entre los equipos y sus seguidores.
En el apartado económico, el dirigente informó que los clubes recibirán un incremento en los ingresos provenientes de la empresa que posee los derechos de transmisión del campeonato, una noticia que brindará mayor estabilidad financiera a las instituciones y permitirá fortalecer sus proyectos deportivos.
Otra de las novedades anunciadas es el regreso de la venta de cerveza en los estadios, una medida que busca mejorar la experiencia del público y generar nuevas fuentes de ingresos para los escenarios deportivos, siempre bajo los protocolos y regulaciones correspondientes.
Además, Bukele confirmó que todos los partidos del campeonato serán transmitidos por televisión, garantizando una mayor exposición para la liga y permitiendo que los aficionados puedan seguir cada encuentro desde cualquier parte del país.
Con estas iniciativas, la FESFUT pretende dar un paso importante hacia la modernización del fútbol salvadoreño, fortaleciendo la estructura de los clubes, aumentando su sostenibilidad económica y ofreciendo un espectáculo más atractivo tanto para los aficionados como para los patrocinadores.