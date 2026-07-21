¡Dará un autobús a cada club! Bukele anuncia modernización del fútbol salvadoreño

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció un paquete de medidas que busca fortalecer el desarrollo del balompié nacional y mejorar tanto las condiciones de los clubes como la experiencia de los aficionados. Las iniciativas representan una de las apuestas más ambiciosas para impulsar el crecimiento de la liga salvadoreña.

Entre las decisiones más importantes destaca la entrega de una unidad de autobús para cada uno de los equipos de la Primera División, una medida que permitirá mejorar la logística de los clubes y reducir costos de transporte durante la temporada.

“Cada equipo se le dará una unidad de autobús. Esto suma activos a los equipos y baja los costos y la rentabilidad para la transportación o el manejo de los equipos al destino”, señaló Bukele en la conferencia de prensa este martes.