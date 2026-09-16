'Tito' Pompey confía en remontarle a Motagua: "...dirán que soy un vende humo"

El técnico de Alianza FC, Roberto "Tito" Pompey, cree en la remontada ante Motagua a pesar del 3-0 adverso sufrido en el choque de ida disputado en Tegucigalpa, el entrenador argentino se mostró plenamente convencido de que su plantilla cuenta con los argumentos futbolísticos y la fortaleza mental para buscar la épica remontada ante su gente. Pompey argumentó que la diferencia en el juego inicial estuvo condicionada por factores imprevistos y la inferioridad numérica, enfatizando que en igualdad de condiciones Alianza FC ha demostrado competitividad a lo largo del certamen internacional.

Asimismo, el estratega sudamericano reiteró que sus dirigidos saldrán con la determinación de entregar todo en la cancha para intentar igualar la eliminatoria y buscar el pase a la siguiente fase.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

— ¿Cuál es el secreto para las remontadas? Y usted personalmente, ¿de cuál remontada se agarra de todas las que ha vivido o ha podido vivir en su carrera?

No nos agarramos de ninguna porque todos los partidos son distintos y cada historia tiene su particularidad y su contexto. Este es un partido de vuelta de una serie en la que tenemos tres goles abajo, que fue el único partido de copa que no nos permitió competir de igual a igual por lo que ya sabemos que pasó. Aún así, en el final del primer tiempo tuvimos una chance. Entonces, hoy para dar vuelta la serie voy a preguntar: si digo yo que la serie se puede dar vuelta, dirán que soy un vende humo. ¿Hay alguien acá que afirme que Alianza no pueda meter un gol en los primeros 20 minutos? ¿Alguno puede decir que Alianza no va a meter un gol en los primeros 20? No. Bien. ¿Alguno dice que de los 20 minutos del primer tiempo a los 20 del segundo tiempo Alianza no podría meter el segundo? ¿Está afirmado? No. Bueno, si no nos agarramos de eso, ¿de qué nos vamos a agarrar? De lo que estamos ilusionados es, primero, de que este equipo compitió siempre. La idea es poder hacerle una igualdad numérica y eso no es un problema ni del rival ni del árbitro, es un problema nuestro; por eso nosotros siempre nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. La ilusión es esa: somos un equipo que compitió, que lleva cinco partidos jugados de copa, ganó tres y perdió dos. En el resto competimos bien. Lo que esperamos para el partido de mañana es tener 11 contra 11 todo el juego para tener la ilusión y la chance de ir a meter ese primer gol que nos dé la tranquilidad y la confirmación de que podemos empatar la serie. — Profesor, como usted lo dijo, el aliancismo debe creer en la remontada. ¿Se está preparado física y psicológicamente desde el minuto 1 hasta el 90 y tanto para poder creer en esa remontada, hacerlo y no echarse atrás cuando se haya logrado el objetivo?

Lo dije ayer en un mensaje: el aliancismo va a venir a la cancha porque es hincha de Alianza; mañana juega Alianza y al hincha no le hace falta más nada. No importa quién sea el cuerpo técnico o el nombre propio de los jugadores, porque nosotros nos vamos a ir, la directiva cambia, los jugadores se retiran, los técnicos pasan y la gente sigue viniendo. La gente de Alianza va a venir porque juega su camiseta, la que aprendió a querer de su abuelo o de su papá y que hoy se la transmite a sus hijos. Nosotros desde adentro de la cancha lo que tenemos que hacer es levantarlos y que cada minuto del partido crean más. A mí no me parece que haya que invitar a nadie; la gente va a venir porque juega su club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE