'Tito' Pompey confía en remontarle a Motagua: "...dirán que soy un vende humo"

El técnico de Alianza FC, Roberto "Tito" Pompey, cree en la remontada ante Motagua a pesar del 3-0 adverso sufrido en el choque de ida disputado en Tegucigalpa, el entrenador argentino se mostró plenamente convencido de que su plantilla cuenta con los argumentos futbolísticos y la fortaleza mental para buscar la épica remontada ante su gente.
Pompey argumentó que la diferencia en el juego inicial estuvo condicionada por factores imprevistos y la inferioridad numérica, enfatizando que en igualdad de condiciones Alianza FC ha demostrado competitividad a lo largo del certamen internacional.
Asimismo, el estratega sudamericano reiteró que sus dirigidos saldrán con la determinación de entregar todo en la cancha para intentar igualar la eliminatoria y buscar el pase a la siguiente fase.
LA CONFERENCIA DE PRENSA
— ¿Cuál es el secreto para las remontadas? Y usted personalmente, ¿de cuál remontada se agarra de todas las que ha vivido o ha podido vivir en su carrera?
No nos agarramos de ninguna porque todos los partidos son distintos y cada historia tiene su particularidad y su contexto. Este es un partido de vuelta de una serie en la que tenemos tres goles abajo, que fue el único partido de copa que no nos permitió competir de igual a igual por lo que ya sabemos que pasó. Aún así, en el final del primer tiempo tuvimos una chance. Entonces, hoy para dar vuelta la serie voy a preguntar: si digo yo que la serie se puede dar vuelta, dirán que soy un vende humo. ¿Hay alguien acá que afirme que Alianza no pueda meter un gol en los primeros 20 minutos? ¿Alguno puede decir que Alianza no va a meter un gol en los primeros 20? No. Bien. ¿Alguno dice que de los 20 minutos del primer tiempo a los 20 del segundo tiempo Alianza no podría meter el segundo? ¿Está afirmado? No. Bueno, si no nos agarramos de eso, ¿de qué nos vamos a agarrar? De lo que estamos ilusionados es, primero, de que este equipo compitió siempre. La idea es poder hacerle una igualdad numérica y eso no es un problema ni del rival ni del árbitro, es un problema nuestro; por eso nosotros siempre nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. La ilusión es esa: somos un equipo que compitió, que lleva cinco partidos jugados de copa, ganó tres y perdió dos. En el resto competimos bien. Lo que esperamos para el partido de mañana es tener 11 contra 11 todo el juego para tener la ilusión y la chance de ir a meter ese primer gol que nos dé la tranquilidad y la confirmación de que podemos empatar la serie.
— Profesor, como usted lo dijo, el aliancismo debe creer en la remontada. ¿Se está preparado física y psicológicamente desde el minuto 1 hasta el 90 y tanto para poder creer en esa remontada, hacerlo y no echarse atrás cuando se haya logrado el objetivo?
Lo dije ayer en un mensaje: el aliancismo va a venir a la cancha porque es hincha de Alianza; mañana juega Alianza y al hincha no le hace falta más nada. No importa quién sea el cuerpo técnico o el nombre propio de los jugadores, porque nosotros nos vamos a ir, la directiva cambia, los jugadores se retiran, los técnicos pasan y la gente sigue viniendo. La gente de Alianza va a venir porque juega su camiseta, la que aprendió a querer de su abuelo o de su papá y que hoy se la transmite a sus hijos. Nosotros desde adentro de la cancha lo que tenemos que hacer es levantarlos y que cada minuto del partido crean más. A mí no me parece que haya que invitar a nadie; la gente va a venir porque juega su club.
— Lo escucho muy entusiasmado y convencido de una remontada. ¿Cómo hacer creer también en lo que usted siente y piensa a todos sus muchachos?
Estoy así por lo que piensan ellos, por lo que hablo con ellos y por lo que sienten. Si no, de verdad que no venimos, damos la serie por perdida y nos preparamos para lo que viene. Nosotros somos profesionales, amamos esto y creemos que el otro día no pudimos competir de igual a igual. ¿Esto quiere decir que si hubiésemos sido 11 contra 11 ganábamos? No, por favor. Lo dije en la previa: vamos a enfrentar a un muy buen equipo, conozco a su entrenador y sabíamos todo. Ahora, si encima después tenemos lo que tuvimos en el partido, se nos hizo muy cuesta arriba. Parte de esa ilusión es saber que 11 contra 11 vamos a tirar todo lo que tenemos, nos vamos a vaciar adentro de la cancha e iremos a buscar el partido. Después veremos las cuentas, si nos alcanza o no nos alcanza.
— Además de la convicción en su equipo y sus jugadores, ¿le permitió la lectura pospartido ver debilidades en el rival que hacen aún más creer en que es posible remontar un 3-0?
Sí, esto también lo decía en la previa: cuando analizas un equipo siempre encuentras pros y contras. Preparas tu equipo para que las cosas que el rival hace bien no las pueda hacer y por donde encuentras algunas fisuras tratas de meterte por ahí. En el primer tiempo, sin poder tener la pelota, tuvimos una situación muy clara de gol —un tres contra uno que no pudimos definir— que era el empate antes del entretiempo. Tuvimos dos o tres jugadas que eran para terminar en gol; es más, la jugada del primer gol de Motagua viene de una acción que podía haber sido una chance importante para nosotros. En el segundo tiempo se nos hizo más complejo por la expulsión y no tuvimos chances de armar algo peligroso, pero analizamos dónde podemos hacer daño.
— ¿Cómo visualiza el partido? ¿Cómo visualiza a Motagua y cómo visualiza a su equipo?
A Motagua lo visualizo de la misma manera que antes del partido inicial: conociendo a su entrenador, son equipos que no cambian su manera por un resultado porque tienen una forma de jugar y están convencidos. La gran diferencia nuestra va a ser que vamos a estar 11 contra 11, que no vamos a tener que correr para atrás más de lo que corremos para adelante. Vamos a intentar hacer un partido que tenga tres o cuatro bloques y en cada uno de esos bloques ya sabemos lo que tenemos que intentar hacer; ojalá se nos dé.
— ¿Qué tan dificultoso ha sido para usted llevar los dos torneos en paralelo, el nacional y el internacional?
Se van juntando los minutos y obviamente cuando uno presenta a un equipo, presenta al mejor que tiene; muchas veces los jugadores que juegan en copa no pueden estar en la liga porque tienen que descansar. No por nada quedamos primeros en el grupo de copa. A veces tienes que sacrificar. Hay países donde se detiene la liga por fecha FIFA para preparar torneos, pero a nosotros nos toca afrontar los partidos con las bajas o reprogramaciones que corresponden. No es que sea complejo, es lo que hay, nos ponemos al frente y lo hacemos; aunque a nivel liga el espectáculo siempre sería mejor con los mejores en cancha.
— Teniendo en cuenta lo que comenta, ¿el equipo no tiene ningún lesionado o está completo? En Honduras vimos a Chicho calentar aparte. Aparte de las ausencias conocidas, ¿el resto está disponible?
Gracias a Dios los tenemos a todos en condiciones, extrañando siempre a Tamacas y a Bryan, extrañándolos como jugadores pero más como personas y compañeros. Pero ellos saben que los estamos bancando y esperando. Después están todos a disposición, sabiendo que va a ser un partido muy intenso. Necesitamos atención de los que entran y de los del banco porque vamos a necesitar de todos para afrontarlo con el grupo completo.