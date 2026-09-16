¿Y Benguché? Espinel adelanta 5 bajas de Olimpia ante Firpo: "Somos los candidatos"

Eduardo Espinel afronta el duelo ante Luis Ángel Firpo con un Olimpia golpeado por las bajas y las dificultades para trabajar con el plantel completo, pero sin renunciar a la condición de candidato que le atribuye al conjunto albo.
El técnico uruguayo ha insistido en que el León tiene argumentos para seguir avanzando, aunque reconoce que las ausencias han condicionado la preparación y el rendimiento del equipo.
Para meterse en semifinales, Olimpia deberá administrar la ventaja de 3-0 conseguida en la ida, mantener el orden defensivo, controlar los ataques directos del conjunto salvadoreño y aprovechar los espacios que deje Firpo en su obligación de remontar; además, los albos buscarán hacer valer su fortaleza como locales, donde permanecen invictos en la competencia.
LA CONFERENCIA DE PRENSA
- El trabajo que realizó Olimpia en la ida, el fin de semana el cuento de resultados no le fue bien contra Marathón por la Liga. Pero, ¿cómo llega a una definición que, al parecer, en teoría está bastante inclinada para Olimpia, pero que sabemos ustedes lo ven diferente, el plantel lo ve diferente?
Es un partido muy lindo, muy importante. En cuanto a lo que es el plantel y a la motivación que tenemos para el partido de mañana, está muy bien. Seguimos realmente, dentro de lo que se puede, trabajando para tratar de obtener uno de los objetivos que hemos propuesto en este semestre, que es tratar de volver a pelear una semifinal centroamericana.
Más allá del resultado obtenido en la ida, siempre lo dije, es un partido de fútbol. Los que tenemos experiencia, tanto vos como el entrenador, el fútbol es tan hermoso, tan apasionante, que te depara cosas significativas muchas veces. Hay que tratar de tomar la responsabilidad mañana.
Como les dije, acá somos nosotros los candidatos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo en el campo. Yo creo que el grupo está mentalizado a demostrar y a olvidarse de los resultados pasados. Si no, vamos a tratar de hacer nuestra mejor versión, para ganar el partido.
Y como digo siempre, si no se puede ganar, buscar la participación. El grupo está bien, está con mucha motivación y mucha energía. Dentro del campo y dentro de la cancha, yo creo que van a estar con esa mentalidad, no pensando en lo que pasó, sino en lo que sienten que va a ser el partido de mañana.
- Se menciona que habrá tres bajas en Olimpia, ¿lo puede confirmar? ¿Cómo está físicamente Jorge Benguché?
En cuanto a lo de Jorge, por supuesto que viene sufriendo, ustedes ya lo saben. De algún partido, a nivel local, le decimos que lo ha tenido mal para él. Y bueno, lamentablemente Jorge no ha podido entrenar normalmente hace muchos días. Intentó entrenar hace un par de días normal con el grupo. No pudo tolerar el entrenamiento.
Y bueno, no va a estar presente, como tenemos cinco bajas en el plantel. Pero nada, siempre apostando al grupo, por encima de las individualidades. Vaya de que son jugadores importantes, pero yo creo que es como pasó allá. Los que entran van a tratar de sufrir. Por ahí, algunos jugadores que estaban pasando en los momentos, como Jorge. Pero no es excusa para poder hacer un nuevo partido.
- En cuanto a los rivales, sabemos que están acá desde el día lunes. Sabemos que si están acá desde el día lunes porque están mentalizados a sacar un resultado importante para ellos
No nos vamos a confiar en ningún momento, siempre vamos a respetar al rival. Sabemos que para nosotros es bueno poder jugar en casa y con nuestra gente. Creo que estar en Olimpia significa poder respetar a cada rival y hacerlo con la misma responsabilidad. A pesar del resultado, sabemos que va a ser un partido complicado. No va a ser nada fácil. Pero nada, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en poder sacar un resultado positivo para poder pasar a la siguiente ronda y seguir agarrando confianza para lo que viene después de ese partido.
- Para usted, ¿qué partido se imagina mañana donde Eduardo Espinel, más allá de las cinco bajas que normalmente uno las ve y siempre le aportan eso a Olimpia?
Bueno, yo creo que el partido, al menos uno se imagina, como siempre nos imaginamos los entrenadores y nos vamos planificando cosas para llevar a cabo dentro del campo, no va a ser muy diferente a lo que fue allá. Lo que sí nosotros tenemos que ir por ahí, tomar un poco la iniciativa. Lo vamos a intentar, no se nos puede privar. Pero creo que de los dos lados estamos capacitados para hacer un buen partido.
Hay grandes jugadores en todos los equipos, quedó demostrado allá en El Salvador. Entonces yo creo que no va a ser muy diferente. Lo que sí va a cambiar por ahí es el entorno, con nuestra gente, que siempre la gente empuja. Eso le da un plus a los pobres de Olimpia. Pero vuelvo a repetir, dentro del campo de juego son 11 contra 11. Tenemos que tomar la responsabilidad, tenemos que saber que nosotros tenemos que salir a jugar el partido.
Y bueno, si nos deja el rival, cosa que se supone que va a ser difícil, intentaremos tener la iniciativa y, si no, ir manejando los tiempos del partido para cuando tenga el viento a favor, como tuvimos allá en El Salvador, tratar de aprovecharlo.
- ¿Cuál sería la capacidad de reacción que ha trabajado Olimpia en caso de una sorpresa por parte de Firpo, un 2-0 cerrando el primer tiempo?
Nosotros no hemos tocado ese tema de qué posibilidad podemos tener de ir en contra en el primer tiempo, ¿no? Nosotros lo que hemos dedicado es a mirar nuestro partido con Firpo, a mirar al rival, a darnos cuenta que tienen muy buenos jugadores, que por el momento jugamos bien.
Si nosotros no hacemos cosas que por ahí no hicimos en el partido pasado, y que podemos ser sorprendidos. ¿No hemos puesto goles en contra? Puede pasar. Bueno, ahí está la reacción que tiene que tener Olimpia.
Y los jugadores, con la calma suficiente dentro del campo, tienen que seguir trabajando. Nosotros tenemos siempre, no sé si la clase o la manera de trabajar, que siempre le decimos a nuestros jugadores de nunca estar jugando un partido con el resultado, ¿no? Si no, trabajar.
Se puede ir ganando, se puede ir perdiendo, pero no se puede dejar de trabajar. Si nosotros vamos a jugar un partido y empezamos a trabajar de acuerdo a cómo se va a desarrollar el partido y el resultado, dejamos de hacer las cosas por ahí que queríamos hacer, que era trabajar duro, que era no darse por vencido.
Y lo mismo viceversa, si vamos perdiendo, hay que seguir trabajando. Y cuando termino un partido, en mi camino, lo primero que decimos: bueno, muchachos, esto es historia. Sea cuál sea el resultado, nosotros fuimos, ganamos 3 a 0, y la charla fue: tenemos que descansar, al otro día entrenar, porque tendríamos que jugar otro partido y demostrar, entrenar nuevamente.
Y así es el pensamiento que tiene el equipo. Entonces, con ese pensamiento, más allá de un resultado que se vaya dando adverso o positivo, lo que este equipo no va a dejar de trabajar nunca, empezando en el arco rival.
Se vio el otro día que no pudimos tener el objetivo de ganar el otro local, pero el equipo, con 10, por ahí, con algo propio, con este empuje, algunos le habrían gustado que hubiéramos terminado jugando el equipo, otros no, pero fue al frente. Y bueno, ese tiene que ser un equipo, evidentemente, con un resultado.
No se puede trabajar un partido pensando en un resultado. Cuando vos pensás en un resultado, si va ganando, por ahí, empezás a hacer cosas, la de proceder y cuidar el resultado, y eso te lleva a cometer cosas que no se puede hacer.
O si va perdiendo, perdón, empezás a jugar haciendo cosas de que vamos a matar como sea. Y como sea, no existe. Hay una forma de conseguir cosas, que es trabajando en lo que se hace a la semana. Y como sea, se puede ganar un partido. Pero como sea, no va a ganar este campeonato, ni va a conseguir objetivos ni va a conseguir equipo.
¿Cómo analiza la situación del plantel, tomando en cuenta las bajas y el hecho de que tienen jugadores jóvenes?
Sí se nos dificulta mucho porque tenemos un plantel corto. Tenemos jugadores muy jóvenes que, por ejemplo, no van a poder estar tampoco o no van a poder en este momento.
Nada. Entonces, hemos apostado así, son días que se corren. Lo que pasa es que a veces uno nunca piensa que por ahí se pueden juntar muchos jugadores en el mismo momento con lesiones, ¿no?
Pero se nos complica no para jugar los partidos, no para jugar, porque mañana los que entren y los que vengan pronto para entrar desde el banco van a dejar todo y eso no es un problema.
El problema es el trabajo de día a día, ¿no? Cuando usted va a estar haciendo jugadores en un plantel joven, tiene un plantel joven, tiene un plantel que en poca cantidad se te dificulta tanto hacer ejercicio. Es de alta intensidad, ¿no?
Ahora es lo mismo traer chicos de la reserva que todavía no han entrenado en primera para trabajar, porque también hay tantos jugadores que trabajan cuando pueden, que ya han venido trabajando, que ya han hecho una temporada, que vienen trabajando hace muchos meses. Entonces esa intensidad en el día a día se pierde, que la intensidad que nosotros buscamos después para el partido, ¿no?
Pero vuelvo a repetir, no hay excusa. Los jugadores están mostrando una motivación y una energía positiva para este partido, muy buena, muy buena. Y bueno, yo creo que más allá de eso, de pesa o imponderable, el equipo está capacitado para hacer un buen partido. Así que lo vamos a intentar.
Y yo primero voy a poder ir de a poquito recuperando en estos días que vamos a tener después del mismo. Y de descanso, no de reparte, porque vamos a seguir trabajando, pero sí de descanso para que los jugadores estén recuperando.
¿Cómo analiza la diferencia que puede existir entre el plantel actual y el de otros momentos de Olimpia?
Creo que la diferencia es el plantel joven. En cuestión de ahora creo que tenemos un plantel con muchos más jugadores, de nombres también, de talento, pero también tenemos un plantel con jóvenes y con mucho talento también.
Creo que los compañeros pues se han ido adaptando. Creo que los jóvenes que están en el primer equipo, creo que ellos han ido captando lo que es estar en Olimpia, pero qué rápido han dado que es la responsabilidad de poder estar en Olimpia y creo que lo han demostrado en varios partidos.
Ahora en El Salvador íbamos 2 a 0 y el partido estaba un poco complicado. Creo que hizo un par de cambios. Y creo que el equipo también mejoró. Quizás como no hay muchos jugadores con nombre, pero tenemos un grupo fuerte, tenemos un grupo trabajador, humilde y sobre todo que está muy bien. Creo que eso es la clave, pues, de lo poco que hemos logrado en este inicio de temporada.
- ¿Qué espera del equipo para este partido ante Firpo?
Que no se bajen, o no bajen en rendimiento, no se desenfoquen. Y otros, los mismos que creen estar.
Profesor, para mañana, ¿qué mensaje le da a la afición de Olimpia?
Creo que es muy importante poder jugar de local y estar en el mismo. Creo que después de estos minutos de antes, todos nos hemos borrado. Porque eso te da como ese impulso para que, de querer dar lo mejor, de poder ir metiendo el partido a lo que nosotros creemos. Y evitar ese resultado positivo para poder clasificar.
Y nada, invitamos a que toda la gente sepa que mañana puede ser complicado para mucha gente que trabaja a las nueve de la noche del partido. Entonces, les invitamos a que puedan acompañarnos. Los esperamos y que puedan, que puedan venir a disfrutar de lo que va a ser un intercambio.