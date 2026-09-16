Eddie Hernández sorprende y pide llamado de jugador a la Selección: "Es el mejor..."

El delantero y goleador del Real España, Eddie Hernández habló sobre el próximo compromiso ante Motagua y destacó que será un partido complicado, especialmente por tratarse de un clásico. “Un partido difícil, un clásico más. Yo creo que los dos equipos llegamos en muy buenas condiciones para el partido. Y bueno, preparándonos lo que queda la semana para enfrentar el partido de una buena forma”, inició contando en conferencia de prensa.

Sobre su situación personal y la continuidad que ha recibido el la Máquina, el delantero explicó: "Yo trabajo en mi día a día. El profe al final son los que toman la decisión de jugar. Yo trato de hacer las cosas bien dentro del campo, sea los minutos que me den, entrando de cambio, de titular. Gracias a Dios, las veces que he estado, pues, aporto con goles. Y yo creo que eso es muy importante para ganarme la confianza y que el profe me dé la continuidad que me ha estado dando. Pero estamos tranquilos por el momento que se está pasando”. Hernández también fue consultado sobre si existe una deuda con la afición (no son campeones desde diciembre de 2017) y si este clásico frente a Motagua puede representar una oportunidad para recuperar la confianza. “Bueno, deuda no tanto así no lo veo, ¿verdad? Obviamente que nosotros queremos ganar todos los partidos. Los clásicos siempre se quieren ganar. Nosotros tenemos un objetivo claro que es seguir peleando los primeros lugares. Hasta el momento no hemos perdido en el torneo. Creo que ellos tampoco, ¿verdad? Entonces va a ser un partido bastante reñido y al final esperemos en Dios que los tres puntos se puedan quedar en casa. Al final del torneo trataremos de darle la alegría a la afición, pero ahorita yo creo que no estamos en deuda”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Elogia a los convocados a la Selección

El atacante también se refirió a sus compañeros Nixon Cruz, Mike Arana y los demás futbolistas que han sido llamados a la Selección Nacional para disputar la Concacaf Nations League. “Bueno, primero felicitarlos. Yo creo que si los han llamado es porque ven algo interesante en ellos. Son muy buenos jugadores y que aprovechen el momento de estar en la selección. Es bonito estar ahí dentro, permanecer y pertenecer a la selección. Es muy lindo. Así que ojalá que ellos puedan aprovechar, ¿verdad? Condiciones tienen y tienen de sobra para estar en la selección. Ojalá que el profe les dé la confianza, él tomará la decisión si juegan y si lo hacen pues que lo hagan de una buena forma”.

Hernández fue consultado sobre qué representa para él la posibilidad de volver a ser tomado en cuenta por la Selección Nacional. "No, yo el torneo pasado lo dije que ya mi ciclo en la selección había terminado y ya eso no me cabe por la cabeza, ¿verdad? Y el profe lo sabe también, el técnico de la selección lo sabe. Y yo estoy ya en otra etapa de mi vida, de mi carrera futbolística y la selección para mí ya terminó”. Ante la posibilidad de que una convocatoria pudiera llegar debido a su rendimiento goleador, el delantero mantuvo su decisión: “Sí, el torneo pasado lo fui también, el anterior creo que el hermano de Jumendi, no recuerdo el nombre, Rodrigo, quedó campeón goleador. Yo metí nueve y llamaron a la Copa Oro los que habían anotado dos o tres goles, entonces ya eso es”. Cuando se le preguntó nuevamente si aceptaría un llamado del entrenador de la Selección, respondió:“No, no, no, ya la decisión ya está tomada, ya él lo sabe también, el profe lo sabe, el equipo también lo sabe y ya es algo que ellos tienen que respetar, ¿verdad? El hecho de la decisión que hemos tomado, yo le he deseado el mayor de los éxitos a él en su etapa con la selección. El grupo que está formando yo creo que es muy interesante, un grupo lleno de jóvenes y ojalá que al final de los cuatro años si permanece, ¿verdad? Porque nunca se sabe en el fútbol que nos dé la clasificación al Mundial”.

Más de 100 goles en Liga Nacional