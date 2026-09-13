Rudman tras ganar el clásico: "Disfrutamos hoy; mañana pensamos en la Liga"

El sudamericano afirmó también que estaba pensando únicamente en triunfar ante el león por lo que envió a todos los jugadores disponibles, diferente a lo que hizo Eduardo Espinel que jugó con equipo alterno.

El Monstruo verde conquistó un vital triunfo para subirse a lo más alto del torneo y el técnico argentino, Silvio Rudman , admitió que esta victoria les da impulso para ir motivados a Costa Rica y enfrentar al Alajuelense.

— Qué representa para ustedes el triunfo pensando en lo que viene después por la copa y también me gustaría preguntarle qué opinión tiene sobre el VAR, las revisiones, hoy lo vimos un poco inconforme sobre las veces que recurrieron al VAR. Bueno, antes de todo, buenas noches. Creo que el equipo hizo un partido muy inteligente, en el cual realmente tuvo siempre un orden. Resalto mucho la intensidad, la dinámica, el ir a presionar a Olimpia arriba, un equipo que juega bien, que está bien dirigido, pero creo que hoy el equipo se comportó a la altura, tuvo la posibilidad de hacer un buen fútbol, tuvo buen volumen de juego y la verdad fue un justo ganador. Con respecto al VAR y al arbitraje, la verdad no soy de opinar.

— Hoy el segundo tiempo prácticamente se mantiene una línea de tres y una cabeza de área de Tomás. Y es el primer cambio que se da cuando Damián no estaba generando, ¿a qué se da o por qué se da esa permuta en ese momento? ¿Qué se pretendía con ese cambio?

No, una línea de cuatro. Nosotros jugamos con una línea de cuatro: Rivera, Figueroa, Arriaga y Soto como contención. Ramírez por derecha, Farioli por izquierda y tres arriba. En ningún momento... Soto tenía amarilla, teníamos un jugador de más. En ese momento pensé en cuidarlo y por eso hicimos un doble cinco con Farioli y con Ramírez y pusimos a Ellis arriba, lo cual nos salió muy bien y tuvimos la posibilidad de tener más posesión, tanto Nico como Ellis entre los dos centrales, más la entrada de Jairo, más el recorrido de Argueta. Creo que fue un partido completo para Marathón. Lo hizo muy bien, orgulloso de este equipo porque realmente transmite, porque tiene sentido de pertenencia, porque era un clásico y la verdad para nosotros era muy importante ganarlo con esta afición maravillosa. No me canso de decir que solo hay palabras de agradecimiento con la gente porque realmente se desvive por Marathón. Creo que nosotros plasmamos una idea importante y la gente se siente identificada por este triunfo.

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— Hoy juega de titular y juega los 90 minutos. Si el futbolista pidió el cambio en el partido anterior, ¿no debimos guardarlo un poco considerando que el partido que se viene contra la Liga Deportiva Alajuelense quizás es el partido más importante de Marathón internacional en los últimos años?

Hoy lo importante es que ganó Marathón en el clásico contra Olimpia, donde jugó bien al fútbol, donde realmente hubo un equipo que tuvo un orden, tuvo una dinámica, tuvo una intensidad, tuvo volumen de juego. Realmente hoy creo que el equipo jugó muy bien al fútbol. Hoy lo que tenemos que hacer es disfrutar el partido de hoy porque se ganó ante un Olimpia que está bien dirigido, que tiene jugadores de muy buena jerarquía y eso es lo que me queda. De ahí en más, hoy disfrutar y mañana ya pensaremos en lo que va a ser el partido ante Alajuelense.

— Marathón en varios tramos del partido fue superior y generó muchas oportunidades, pero gana por la mínima jugando con uno más. ¿Cuál es su análisis con respecto a esto y de qué manera se está trabajando la contundencia con el grupo durante la semana?

Más allá del partido que haya jugado hoy el equipo, en el cual realmente tuvo mucho volumen de juego, hoy plasmó una idea dentro de la cancha: fue a buscarlo arriba, tuvo una presión alta y de ahí en más fue un justo ganador. Con el tema de la contundencia, sí somos un equipo que está haciendo un buen fútbol, pero tenemos que mejorar mucho. Yo creo que ese es el camino por recorrer.

— En esa gestión de hoy en la que Marathón ha jugado muy bien, sufrió muy poco de Olimpia hasta el 1-0. ¿Qué fue lo que hizo Marathón para sostener el ataque de un buen equipo como el Olimpia?

Sí, por eso reconozco la jerarquía de Olimpia, del equipo que tiene, de los jugadores; realmente es un plantel muy competitivo. Pero lo que resalto de mi equipo es que siempre tuvo un orden, que siempre que agarró la pelota tuvo volumen de juego, siempre pensó en el arco rival y creo que después de la expulsión automáticamente nosotros tuvimos mejor volumen de juego. Se pudo dar la posibilidad de abrir el marcador con una jugada de Figueroa y de ahí en más el equipo terminó ganando un clásico importante para nosotros. Lo que recién le dije a los muchachos es felicitarlos, dar vuelta a la página y pensar en lo que viene.

— ¿Cuánto ayuda también a estos jugadores que hoy tuvieron minutos que no pudieron estar ante la Liga poder tener mejores variantes? Y segundo, la entrada de Alberth Elis para jugar con dos 9, ¿es algo que se planea por si las cosas están difíciles en Alajuela?

Sí, como siempre menciono, nosotros tenemos una plantilla de muy buenos jugadores, jugadores de jerarquía, y acá lo importante es el grupo. Todos son importantes. Como bien lo mencionabas, hoy tuvimos la posibilidad de que entró Elis. Jairo andaba con un poquito de carga y entró 30 minutos. Cuidamos a la mayoría de los jugadores, pero hoy con el clásico queríamos poner un equipo competitivo, queríamos darle una alegría a esta gente maravillosa y el equipo se la dio.

— ¿Cómo valora que Marathón sea el nuevo líder del torneo, tenga la mejor defensa y mantenga una racha positiva en el torneo local de 12 partidos con siete vallas invictas? Prácticamente la mejor defensa de Marathón.

Todo es mérito de mis jugadores. La verdad tenemos un equipo muy competitivo donde todos piden minutos. Resalto mucho la humildad, la unión de grupo, el sentido de pertenencia que tienen hacia el Club Marathón y los objetivos están claros. Siempre es importante ganar y te vas afianzando más. Hoy me deja tranquilo y contento porque el equipo juega de una manera que uno plasma en la semana: siendo un equipo agresivo, siendo un equipo intenso y siempre compitiendo, que es lo que realmente uno quiere.

— ¿En qué porcentaje se encuentra el equipo en la satisfacción que le da a usted? Porque hemos visto la evolución de Marathón partido a partido. Cada vez se ve mejor, ¿pero en qué porcentaje está el equipo en cuanto a su satisfacción?

Mira, el equipo va creciendo. Yo creo que este es el camino: el trabajo, el sacrificio, todo lo que los muchachos hacen día con día. De un porcentaje no te puedo decir algo exacto, pero sí te voy a decir que este es el camino. Tenemos una plantilla para competir. Lo que recalco mucho a mis muchachos es la humildad, es pensar que hoy se disfruta el triunfo porque es un clásico, pero hay que disfrutarlo y ya pensar en lo que viene. Siendo muy realista, hay que mejorar mucho.

— Es una gran victoria hoy contra un gran equipo como el Olimpia. ¿Cómo cae la victoria al equipo previo a ese duelo contra la Liga Deportiva Alajuelense?

Cae muy bien, cae muy bien porque Olimpia es un equipo de jerarquía, es un equipo que está bien dirigido, es un equipo importantísimo en Centroamérica. Nosotros de a poquito vamos formando un equipo competitivo con nuestra gente, con la directiva, con el cuerpo técnico y con esta afición maravillosa que hoy se volcó completamente en el Morazán. Se sintió muchísimo, el jugador lo vive y lo siente, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir por el mismo camino del trabajo, la humildad y el sacrificio. Ganando crecen las expectativas y uno va mejorando más y más.

— ¿Qué sensaciones se lleva?

Me voy contento, me voy satisfecho. El equipo ganó un clásico importante para nosotros. Rescato el orden, la disciplina, el trabajo, el objetivo claro de ganar el partido, de ir a presionar arriba y de tener volumen de juego. Creo que hoy el equipo hizo un desgaste enorme y fuimos un justo ganador. Ahora a disfrutar hoy y mañana a pensar en lo que viene.

— ¿Qué recuerdos se vienen estando a la orilla del campo en este escenario, ganando este clásico? ¿Qué se siente al mirar esa gradería?

Estos clásicos te dejan marcado, estos clásicos son una pasión. Por eso respeto y admiro mucho al hincha de Marathón, porque tiene una pasión, porque tiene sentido de pertenencia, porque se desvive por los colores. Hoy el equipo le dio un triunfo importante, sé que la afición va a estar feliz y ojalá sigamos por el mismo camino con mucha humildad y mucha unión de grupo.