Henry Figueroa fue el héroe: Marathón le quita el invicto a Olimpia en el Apertura 2026

El fútbol tiene esas cosas. Cuando parecía que el Clásico Nacional estaba condenado a un empate sin goles, cuando el partido aburría a todos y las emociones brillaban por su ausencia, apareció un defensor para cambiarlo todo. Henry Figueroa se elevó dentro del área y con un cabezazo, hizo estallar el Estadio Morazán. Marathón derrotó 1-0 a Olimpia por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y le propinó al León su primera derrota del campeonato. El Monstruo Verde se quedó con un clásico que durante largos minutos fue bravo, friccionado y con pocas ideas en ataque, pero que terminó regalando un cierre de infarto. Desde el pitazo inicial quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar espacios. El partido se disputó con mucha intensidad en la mitad del campo, con choques constantes y poco juego limpio en los últimos metros. Nicolás Dibble fue amonestado apenas al minuto cuatro tras una falta sobre Damin Ramírez, en una muestra de lo que sería el tono del encuentro.

Olimpia tuvo la primera gran oportunidad. Dibble recuperó un balón cerca del área verdolaga y sacó un remate que parecía llevar peligro, pero Jonathan Rougier voló y mandó el esférico al tiro de esquina. El guardameta argentino comenzaba a convertirse en una de las figuras del partido. Marathón respondió con un disparo de Javier Arriaga que se marchó desviado, pero el clásico entró rápidamente en una dinámica que terminó desesperando a los aficionados. Mucha lucha, demasiadas interrupciones y escasas ocasiones claras. El 0-0 se mantuvo hasta el descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La segunda parte parecía seguir el mismo guion, pero todo cambió con las expulsiones. Emmanuel Cuello recibió su segunda tarjeta amarilla al minuto 51 y dejó a los Albos con diez jugadores. El conjunto melenudo tuvo que replegarse y Marathón comenzó a encontrar un poco más de espacios. Sin embargo, el equipo verdolaga tampoco lograba traducir su superioridad numérica en goles. Messiniti tuvo una oportunidad con un cabezazo que pasó cerca y posteriormente sacó otro remate dentro del área que terminó chocando en la defensa olimpista.

Olimpia incluso tuvo su oportunidad para golpear con uno menos. Edwin Rodríguez se escapó y se metió dentro del área, pero Rougier volvió a aparecer para quedarse con el remate raso y mantener con vida al Monstruo Verde. Al minuto 82, cuando el partido parecía no tener salida, Henry Figueroa apareció dentro del área. El defensor se elevó y desvió de cabeza el balón, venciendo a Edrick Menjívar y desatando la locura en el Morazán. El estadio explotó. El silencio y el aburrimiento de buena parte de la noche quedaron atrás en cuestión de segundos. Figueroa había encontrado la fórmula para romper un clásico cerrado y convertirlo en una fiesta verdolaga. El partido se calentó todavía más en los minutos finales. Brian Farioli recibió una amarilla por cortar un ataque y poco después, vio la segunda amonestación tras una falta sobre Kevin Güity y posteriores reclamos al árbitro Nelson Salgado. Marathón también se quedó con diez y el clásico parecía encaminado definitivamente hacia el empate. Olimpia se lanzó con todo en los últimos minutos y tuvo una última ocasión clarísima. Emanuel Hernández ganó por arriba dentro del área, pero Jonathan Rougier volvió a vestirse de héroe y se lanzó con todo para evitar el empate.

Cuando Nelson Salgado marcó el final, la celebración fue total. El Monstruo Verde se quedó con un clásico que durante más de 80 minutos parecía destinado a terminar sin goles, pero que finalmente encontró en Henry Figueroa al hombre capaz de cambiar la historia. Marathón ganó 1-0, hizo vibrar el Morazán y de paso, le quitó el invicto a un Olimpia que sufrió su primera caída del Apertura 2026. Con este resultado, los de Sivio Rudman son líderes solitarios en la tabla de posiciones, bajando a los Albos a la segunda plaza.

-- FICHA DEL PARTIDO --