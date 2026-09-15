Otero explota tras convocatoria de Honduras: "Ya todos confirmamos"

La convocatoria de José Francisco Molina dejó una reacción fuerte de Daniel Otero, presidente del Marathón, luego de que ningún futbolista del conjunto verdolaga apareciera entre los 26 llamados para disputar la Nations League. La lista fue oficializada el lunes 14 de septiembre y contempla los cuatro compromisos que Honduras afrontará ante Surinam, Jamaica y Martinica. La ausencia de jugadores del Monstruo Verde llamó especialmente la atención, tomando en cuenta que el equipo ha tenido protagonismo en el campeonato local y que algunos de sus futbolistas habían aparecido entre los nombres que podían ser considerados para la Bicolor. Sin embargo, Molina decidió apostar por una nómina integrada por elementos de Motagua, Olimpia y Real España, además de los legionarios.

Ante este escenario, Otero utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje, dejando entrever su molestia por la decisión del cuerpo técnico de la Selección Nacional. El dirigente verdolaga cuestionó duramente lo ocurrido y dirigió un mensaje que rápidamente generó repercusiones en el entorno del fútbol hondureño. "Antes teníamos dudas, ahora ya todos confirmamos que es un sistema corrupto. Saludos a todos, menos a ellos", escribió Otero, en una publicación en Twitter.