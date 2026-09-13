Independiente le remonta y agrava la crisis de Juticalpa FC en el Apertura 2026

El Atlético Independiente de Siguatepeque cerró con una sonrisa la jornada 7 del torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Juanfran García remontó para imponerse 2-1 al Juticalpa FC la noche de este domingo en el estadio Carlos Miranda.
El escenario comayagüense volvió a tener acción de Liga Nacional por segundo día consecutivo, luego de que el Motagua disputara allí su compromiso frente a Génesis PN el sábado.
Juticalpa fue el encargado de golpear primero. Al minuto 14, los olanchanos encontraron el 0-1 mediante una llegada de Maylor Núñez al segundo poste. El jugador apareció libre y definió con su pierna derecha para superar al guardameta del Independiente.
La anotación, sin embargo, estuvo acompañada de suspenso. La jugada fue enviada a revisión mediante el FVS y, después de varios minutos de espera, el tanto terminó siendo validado para darle la ventaja al conjunto visitante.
El Independiente no tardó en responder y encontró el empate apenas siete minutos después. Ariel Cabrera recibió el balón dentro del área, mostró su habilidad para fabricarse el espacio y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la portería defendida por Enrique Facussé.
Con el 1-1, ambos equipos buscaron tomar el control del partido, aunque el marcador ya no se movería durante el primer tiempo.
En la segunda parte, el cuadro local aumentó la presión en busca de completar la remontada. Juticalpa FC intentó resistir y aprovechar los espacios para recuperar la ventaja, pero el Independiente terminó encontrando el premio a su insistencia.
Al minuto 75 llegó el golpe definitivo. Una buena combinación ofensiva del conjunto de Siguatepeque terminó con Sendel Cruz apareciendo en el momento indicado para mandar la pelota al fondo de la red y colocar el 2-1.
Juticalpa FC intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió encontrar el empate. El Independiente administró la ventaja y aseguró tres puntos importantes ante su afición.
El pitazo final desató la celebración del Atlético Independiente. Con este triunfo, suma nueve puntos y se instala en la séptima posición de la clasificación. En la próxima jornada tendrá una prueba de máxima exigencia, ya que visitará al Olimpia.
Juticalpa, por su parte, atraviesa un momento complicado. Los canecheros continúan en el fondo de la tabla con apenas tres puntos y el debut de Jhon Jairo López no pudo comenzar con una victoria. Ahora tendrán otra complicada prueba en la siguiente fecha, cuando reciban a un Marathón que llegará como líder del campeonato, por lo que el conjunto pampero tendrá que reaccionar cuanto antes si quiere salir de la zona más baja de la clasificación.