Independiente le remonta y agrava la crisis de Juticalpa FC en el Apertura 2026

El Atlético Independiente de Siguatepeque cerró con una sonrisa la jornada 7 del torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Juanfran García remontó para imponerse 2-1 al Juticalpa FC la noche de este domingo en el estadio Carlos Miranda. El escenario comayagüense volvió a tener acción de Liga Nacional por segundo día consecutivo, luego de que el Motagua disputara allí su compromiso frente a Génesis PN el sábado. Juticalpa fue el encargado de golpear primero. Al minuto 14, los olanchanos encontraron el 0-1 mediante una llegada de Maylor Núñez al segundo poste. El jugador apareció libre y definió con su pierna derecha para superar al guardameta del Independiente.

La anotación, sin embargo, estuvo acompañada de suspenso. La jugada fue enviada a revisión mediante el FVS y, después de varios minutos de espera, el tanto terminó siendo validado para darle la ventaja al conjunto visitante. El Independiente no tardó en responder y encontró el empate apenas siete minutos después. Ariel Cabrera recibió el balón dentro del área, mostró su habilidad para fabricarse el espacio y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la portería defendida por Enrique Facussé. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con el 1-1, ambos equipos buscaron tomar el control del partido, aunque el marcador ya no se movería durante el primer tiempo. En la segunda parte, el cuadro local aumentó la presión en busca de completar la remontada. Juticalpa FC intentó resistir y aprovechar los espacios para recuperar la ventaja, pero el Independiente terminó encontrando el premio a su insistencia. Al minuto 75 llegó el golpe definitivo. Una buena combinación ofensiva del conjunto de Siguatepeque terminó con Sendel Cruz apareciendo en el momento indicado para mandar la pelota al fondo de la red y colocar el 2-1. Juticalpa FC intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió encontrar el empate. El Independiente administró la ventaja y aseguró tres puntos importantes ante su afición.