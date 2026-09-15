Pinto se desahoga tras salir de Olimpia y habla de La H: "Sentía mal agradecimiento"

José Mario Pinto rompió el silencio sobre su salida del Club Olimpia Deportivo, donde habló de las razones que lo llevaron a cambiar de club en Centroamérica. El futbolista hondureño contó detalles de la novela que terminó con su llegada al Sporting y recordó las ofertas que recibió antes de tomar su decisión. “Desde noviembre del año pasado venían preguntándome cuál era mi pensamiento sabiendo que ya se me terminaba mi contrato”, explicó Pinto en entrevista con el periodista Gustavo ROCA.

Según relató, los contactos se mantuvieron durante varios meses hasta que finalmente decidió aceptar el reto de cambiar de equipo. “Al final siento que es una buena decisión que me trajo aquí y era una experiencia que yo quería, cosas nuevas y feliz de estar acá”, manifestó. Su salida del Olimpia generó molestia entre algunos aficionados, situación que el propio jugador reconoció durante la conversación. “A veces muchas personas se basan en fanatismo y talvez hay gente que ha quedado molesta por la salida”, señaló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pinto defendió su decisión y pidió entender que los futbolistas también tienen sueños y buscan aprovechar las oportunidades que aparecen en sus carreras.

“Uno como jugador busca nuevas cosas, tenemos sueños, somos personas, tenemos una vida y hay que vivirla como nosotros queramos y disfrutar las oportunidades”, afirmó. El atacante también reconoció que las críticas después de su salida sí le dolieron y recordó el complicado último semestre que vivió con el conjunto merengue. “Se sentía un poquito de mal agradecimiento y no solo conmigo, lo digo por todos los que vivimos el último semestre”, confesó. “En lo personal fueron seis meses en los que no me salía nada. Eso pesó para que tomara la decisión de salir”, explicó. Uno de los capítulos que más lamentó fue el frustrado fichaje por Banfield de Argentina, una oportunidad que esperaba concretar para dar un salto en su carrera. “Me sentí un poco triste, poco molesto”, dijo Pinto al recordar aquella negociación que finalmente no llegó a buen puerto. El jugador reveló además que tuvo alrededor de cinco ofertas y que su relación con Pedro Troglio lo hacía inclinarse especialmente por la posibilidad de jugar en el fútbol argentino.