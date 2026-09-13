Se jugó el físico: así fue el segundo gol de Erick Puerto con el Bate Borisov

El delantero hondureño había pasado casi un mes sin anotar gol desde el primero que fue el 15 de agosto en el triunfo 1-0 ante Vitebsk por la fecha 18.

¡Lo celebra Puerto Cortés! Erick Puerto anotó su segundo gol en Europa en el empate 2-2 entre el Bate Borisov y el Naftan Novopolotsk por la fecha 22 de la liga de Bielorussia .

Sin embargo, esa mala racha se acabó este domingo tras anotar un nuevo gol. El Bate Borisov llegaba obligado a ganar para alejarse en los puestos del descenso y a penas al minuto 13' Neskoromnyi anotó el 1-0.

Y en el minuto 38', el ex Platense aprovechó una gran jugada colectiva que terminó con un rezago de Yuriy Kovalev y Erick Puerto tuvo que arriesgar el físico para marcar su segundo tanto.

El hondureño de 24 años se lanzó para llegar al balón, a pesar de que terminó chocando fuertemente con el portero rival y así anotar el 2-0 del partido antes del descanso.

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Pero la alegría se esfumó en el complemente para el hondureño y los aficionados del Bate Borisov. El equipo visitante descontó de penal al 59' con gol de Marlen Aimanov y terminó empatando cuatro minutos después con anotación de Andrey Stefanishin.