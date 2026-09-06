Bryan Róchez sigue reventando las redes en Portugal: su cuarto gol en cinco partidos

¡Gol de Bryan Róchez en Portugal! El delantero hondureño atraviesa un momento dulce en este arranque de temporada con el Leixões SC y este domingo volvió a marcar para la victoria sobre el Amarante por 1-3. En el partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División portuguesa, Róchez fue titular y firmó el tercero de su escuadra para llevarse los tres puntos y llegar a los cuatro tantos en su cuenta personal.

El Leixões se había puesto en ventaja con los goles de Claudio Araujo (8') y Luccas Paraizo al filo del descanso (45+1'). Sin embargo, faltaba el festejo del punta catracho que llegó tras la pausa con un derechazo dentro del área. Róchez recibió el pase de Araujo, controló y luego remató cruzado para vencer al arquero Diogo Babo al 52' e hilvanar tres encuentro consecutivos agitando las redes. El exjugador de Real España disputó todo el compromiso y se llevó el reconocimiento del público por el gran momento que está viviendo con el cuadro portugués. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE