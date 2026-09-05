El hondureño Kervin Arriaga debuta en liga griega con paliza del AEK Atenas

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga vivió su estreno en la Superliga de Grecia en una jornada redonda para la escuadra capitalina. El exjugador del Levante de España sumó sus primeros minutos en el campeonato local durante la contundente goleada 5-0 que el AEK Atenas le propinó al Aris Salónica. El Misilito saltó al terreno de juego sobre el minuto 80 en sustitución del rumano Răzvan Marin, quien minutos antes había marcado el tercer tanto del compromiso. Arriaga ingresó con el marcador ya inclinado 4-0 a favor de los locales, aportando equilibrio en la zona de creación para dar trámite al tramo final del encuentro.

Este compromiso representa el tercer partido oficial de Arriaga vistiendo los colores de la institución griega. Previamente, el hondureño había disputado minutos en la fase previa de la UEFA Champions League frente al Levski Sofía de Bulgaria y firmó su primera titularidad en la Copa de Grecia ante el Nestos FC, donde destacó repartiendo una asistencia para el gol de Zini. El festival ofensivo del AEK fue liderado por un doblete del atacante Barnabás Varga (11' y 62'), sumado a las anotaciones de Răzvan Marin (67'), Aboubakary (75') y Zini (90'), este último tras una asistencia de Petros Mantalos que selló la paliza en la capital helena.