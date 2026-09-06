Dereck Moncada y Lugano le ganaron al Basilea: siguen mandando en Suiza

En su última presentación, que fue este domingo ante Basilea , el Lugano se impuso de visita 1-3 con los tantos de Yanis Cimignani, Uran Bislimi y Kendouci . De esta manera tienen una marca perfecta en el arranque de temporada.

El delantero hondureño, Dereck Moncada , sigue con buenos números en sus primeras presentaciones con el FC Lugano de la Primera División de Suiza.

Por su parte, Dereck fue titular con el Lugano y cuando apenas comenzaba el encuentro, precisamene al minuto 2, el catracho vio la tarjeta amarilla por una fuerte infracción.

Esta vez el orgullo de Talanga no pudo hacerse presente en el marcador, ya que fue sustituido al 63' cuando su equipo estaba en ventaja por 1-2.

Con este nuevo triunfo, el Lugano llega a 18 puntos, ganando todos sus partidos disputados en este inicio del campeonato. Son líderes, teniendo tres puntos más que el Young Boys, segundo, y que tiene un juego más.

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Precisamente ese será el siguiente rival de Moncada y sus compañeros. El encuentro está pactado para el próximo sábado a partir de las 11:00 AM en condición de local.

Dereck acumula cuatro goles en su primera temporada con el conjunto suizo en 14 partidos, incluyendo los duelos de la etapa de clasificación a la Conference League.