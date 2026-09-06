  1. Legionarios

Dereck Moncada y Lugano le ganaron al Basilea: siguen mandando en Suiza

El delantero hondureño salió de titular en el triunfo sobre el Basilea y fue retirado en la parte complementaria.

Dereck Moncada y Lugano le ganaron al Basilea: siguen mandando en Suiza

Dereck Moncada fue titular en la victoria del Lugano en campo del Basilea por la séptima jornada del torneo.

06 de septiembre de 2026 a las 14:32

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue con buenos números en sus primeras presentaciones con el FC Lugano de la Primera División de Suiza.

En su última presentación, que fue este domingo ante Basilea, el Lugano se impuso de visita 1-3 con los tantos de Yanis Cimignani, Uran Bislimiy Kendouci. De esta manera tienen una marca perfecta en el arranque de temporada.

No pueden con él: Dereck Moncada vuelve a anotar en la paliza 10-1 de Lugano

Por su parte, Dereck fue titular con el Lugano y cuando apenas comenzaba el encuentro, precisamene al minuto 2, el catracho vio la tarjeta amarilla por una fuerte infracción.

Esta vez el orgullo de Talanga no pudo hacerse presente en el marcador, ya que fue sustituido al 63' cuando su equipo estaba en ventaja por 1-2.

Con este nuevo triunfo, el Lugano llega a 18 puntos, ganando todos sus partidos disputados en este inicio del campeonato. Son líderes, teniendo tres puntos más que el Young Boys, segundo, y que tiene un juego más.

Precisamente ese será el siguiente rival de Moncada y sus compañeros. El encuentro está pactado para el próximo sábado a partir de las 11:00 AM en condición de local.

Dereck acumula cuatro goles en su primera temporada con el conjunto suizo en 14 partidos, incluyendo los duelos de la etapa de clasificación a la Conference League.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias