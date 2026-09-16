La millonaria cifra que pueden alcanzar Olimpia, Motagua y Marathón en Centroamérica

La Copa Centroamericana de Concacaf está entrando en la recta final y hay ocho equipo peleando por las cuatro posiciones finales para pelear el campeonato de los cuales hay tres que son catrachos: Olimpia, Motagua y Marathón.
Esos clubes ya tienen asegurados varios millones de lempiras en sus bolsillos por disputar esta competencia. La Concacaf definió los premios y triplicó el valor en comparación con ediciones anteriores; para esta oportunidad, el campeón saldrá con un buen botín, lo que vendrán a sanear un poco sus arcas.
Solo por participar en la competencia, los clubes han recibido un premio de 160,000 dólares que vienen siendo 4.3 millones de lempiras; sin duda alguna importante ya que CONCACAF ha venido ampliando las competencias y todos tienen oportunidades.
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En el caso de los tres clubes hondureños: Olimpia, Motagua y Marathón, ya se aseguraron 320,000 dólares en sus bolsillos que vienen siendo 8.6 millones de lempiras por disputar los cuartos de final. Si este miércoles y jueves logran avanzar a semifinales, sus ingresos se multiplicarán.
Por avanzar cada fase, los clubes tienen garantizados 80,000 dólares, lo que significa que si los tres catrachos avanzan hasta las semifinales tendrán, 2.1 millones de lempiras más en sus bolsillos, llegando a acumular 10.7 millones de lempiras.
Pero sin duda alguna que la final es donde el precio crece más, pues los equipos garantizan otro ingreso extra que es el premio por ser campeón; además de los 80,000 dólares por estar en esta instancia, hay un premio gordo de 200,000 dólares que se embolsará quien levante la copa.
Esto indica que el campeón de esta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf llegará a embolsarse la suma de 640,000 dólares, lo que sería 17.2 millones de lempiras, además de la posibilidad de disputar a partir de febrero la Copa de Campeones de Concacaf donde los premios son el triple de esta competencia.
Qué mejor motivación tendrán los clubes centroamericanos; además la taquilla que recaudan es propia, únicamente tienen que regresar el 5% del ingreso a Concacaf para los gastos operativos del evento. Pues los precios son establecidos previamente dependiendo
PREMIOS COPA CENTROAMERICANA
Premio por Clasificarse: 160,000 dólares.
Cuartos de final: 80,000 dólares.
Semifinales: 80,000 dólares.
Campeón: 200,000 dólares.
TOTAL Campeón: 640,000 dólares.