La millonaria cifra que pueden alcanzar Olimpia, Motagua y Marathón en Centroamérica

La Copa Centroamericana de Concacaf está entrando en la recta final y hay ocho equipo peleando por las cuatro posiciones finales para pelear el campeonato de los cuales hay tres que son catrachos: Olimpia, Motagua y Marathón.

Esos clubes ya tienen asegurados varios millones de lempiras en sus bolsillos por disputar esta competencia. La Concacaf definió los premios y triplicó el valor en comparación con ediciones anteriores; para esta oportunidad, el campeón saldrá con un buen botín, lo que vendrán a sanear un poco sus arcas.

Solo por participar en la competencia, los clubes han recibido un premio de 160,000 dólares que vienen siendo 4.3 millones de lempiras; sin duda alguna importante ya que CONCACAF ha venido ampliando las competencias y todos tienen oportunidades.