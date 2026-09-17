El castigo a Chuy Pérez por su polémica con Félix García y Menjívar no se salvó

La Comisión de Disciplina anunció los castigos económicos para los futbolistas y el club involucrados en los altercados ocurridos durante el reciente clásico del fútbol hondureño entre Marathón vs Olimpia. El jugador Carlos "Chuy" Pérez recibió la sanción más alta con una multa de 10,000 lempiras. La medida se tomó por el gesto dirigido hacia Félix García, el cual causó gran controversia e incluso acusaciones de racismo en redes sociales. Finalmente, el organismo disciplinario lo calificó como acto antideportivo y burla hacia el rival. El futbolista de Marathón se salvó de un castigo dentro del terreno de juego, pero queda advertido para el futuro si vuelve a tener actitudes como las que tuvo en el Clásico.

Por su parte, se aplicaron sanciones de 5,000 lempiras a otros dos jugadores: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Edrick Menjívar: por incitar o provocar a la afición rival. -Félix García: por empujar a un contrincante durante el pleito. Además de los castigos individuales, el club Olimpia deberá pagar una multa de 6,000 lempiras debido a que seis de sus integrantes recibieron tarjetas amarillas en el encuentro. Con estas determinaciones financieras, las autoridades buscan frenar los comportamientos indebidos dentro y fuera de la cancha.

El comunicado de la Comisión de Disciplina

"ADENDA-COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA LNFP TORNEO APERTURA 2026-2027 LIGA PROFESIONAL SAN PEDRO SULA, CORTÉS - 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONSIDERANDO: Que en el informe disciplinario de la Jornada 07 se omitió consignar la sanción económica correspondiente al CD MARATHON Y OLIMPIA, derivada de la quema de pólvora y amonestación de 6 integrantes respectivamente.

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1.- AI CD MARATHON se le impone MULTA DE DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10,000.00), que según el informe del Comisario del partido su afición encendió y quemó pólvora durante el encuentro. Sirven de fundamento los artículos: 9 numeral 2, 39 numeral 4, 65, 66 y 67 del Código Disciplinario de la FFH. Al CD MARATHON se le hace saber que se le da un plazo de ocho (8) días calendario para realizar el pago en la Cuenta número 021-101-585569 de Banco Ficohsa a nombre de la Liga Nacional de Futbol, de no pagar dentro del plazo establecido, se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 64 del Código de Disciplina de la FFH que incluye multa y pérdida de puntos.

2.- AI CD OLIMPIA se le impone MULTA DE SEIS MIL LEMPIRAS (LPS. 6,000.00) por amonestación de 6 integrantes. Sirve de fundamento el artículo: 52 literal "a" del Código Disciplinario de la FFH. Al CD OLIMPIA se le hace saber que se le da un plazo de ocho (8) días calendario para realizar el pago en la Cuenta número 021-101-585569 de Banco Ficohsa a nombre de la Liga Nacional de Futbol, de no pagar dentro del plazo establecido, se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 64 del Código de Disciplina de la FFH que incluye multa y pérdida de puntos.

Una vez notificada la presente resolución a las partes, y al no estar de acuerdo con la misma, tendrán el derecho de interponer el Recurso de Apelación ante la Comisión de Apelaciones, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 114, 115, 116 y 117 del Código Disciplinario de la FENAFUTH".