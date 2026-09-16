La furia de Medford por fracaso de Saprissa: "Un penal dudoso nos cuesta la eliminación"

Saprissa volvió a quedar eliminado de la Copa Centroamericana por cuarto año consecutivo en la fase que da acceso a las semifinales. La dolorosa caída en campo del Cartaginés ha dejado a Hernán Medford muy golpeado y de igual forma furioso. Así lo demostró en la rueda de prensa posterior al partido. Le costó hablar al técnico del conjunto morado, pero conforme avanzaron los minutos se disculpó con los aficionados del club, admitió sentirse dolido y aceptó que fue un fracaso la eliminación.

Sin embago, Medford hizo énfasis sobre un "penal dudoso" que concretó el Cartaginés, aunque reconoce que la responsabilidad fue de todos. "Si usted dice que es fracaso, es fracaso; no le quito mérito a Cartago, pero desde el primer partido pasan cosas. Un penal dudoso que nos cuesta la eliminación, pero si hablo de esto dicen que es excusa", expresó el DT. "El objetivo no se logró. Simplemente acepto la derrota y hay otras cosas que suman en este tipo de finales. No logramos el objetivo", sostuvo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Afirmó que cometieron errores y la responsabilidad es de todo el equipo, empezando por él. "Se cometieron errores, nos cuestan los goles y la responsabilidad de todos, pero la primera es la mía", señaló.