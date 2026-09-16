Alianza vs Motagua EN VIVO: El ciclón va por el pase a semis de Copa Centroamericana

Los actuales campeones de Honduras visitarán el estadio Cuscatlán para enfrentarse al Alianza de El Salvador, con la tranquilidad de contar con una amplia ventaja de 3-0 conseguida la semana anterior en el partido de ida de los cuartos de final.

El Fútbol Club Motagua buscará esta noche evitar cualquier sorpresa en El Salvador y sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, uno de los principales torneos de clubes de la región.

Además de avanzar a las semifinales, el conjunto azul tiene otro importante objetivo en juego. Si logra superar la serie, asegurará oficialmente su boleto a la próxima Champions de Concacaf, donde competirán los principales clubes de la región.

Pese a la contundente victoria obtenida en Tegucigalpa, en el campamento motagüense saben que la eliminatoria todavía no está definida y evitan cualquier exceso de confianza.

“El resultado que sucedió en la ida se quedó en Honduras. Nosotros tenemos que venir a conquistar nuestra clasificación y esa no se puede hacer teniendo presente el resultado anterior, sino el que tenemos que lograr el día de mañana”, declaró Javier López, entrenador del Motagua.

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La ventaja de tres goles representa un importante colchón para el equipo hondureño, aunque enfrente estará un histórico del fútbol salvadoreño como Alianza, club que compite en torneos de Concacaf desde 1967 y que ha sido uno de los principales representantes de El Salvador en las competencias internacionales.

Sin embargo, el presente del cuadro salvadoreño no es el mejor. En el torneo local se encuentra en la parte baja de la clasificación y ahora afronta una complicada situación en la Copa Centroamericana, donde necesita una remontada de grandes proporciones para continuar con vida.

Motagua, por su parte, intentará hacer valer la ventaja obtenida en el primer encuentro y completar la tarea en territorio salvadoreño. Un resultado que le permita conservar su diferencia le bastará para instalarse entre los cuatro mejores clubes de la Copa Centroamericana.

El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al vencedor de la llave entre Liga Deportiva Alajuelense y Marathón. Esta eliminatoria se definirá este jueves en Costa Rica, después del empate 2-2 registrado en el partido de ida disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El duelo Alianza vs Motagua de este jueves 16 de septiembre estará comenzando hasta las 9:15PM, horario de Honduras. El partido se podrá ver por ESPN y Disney Plus.