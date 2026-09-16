Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO: se juega el pase a semifinales de Copa Centroamericana

Club Sport Cartaginés y Deportivo Saprissa (2-2 global) está empatando sin goles en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio José Rafael 'Fello' Meza de Cartago.

El Cartaginés llega con una ligera ventaja reglamentaria gracias al criterio de goles de visitante. Un empate 0-0 o 1-1 le dará el pase a las semifinales.