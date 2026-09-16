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Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO: se juega el pase a semifinales de Copa Centroamericana

Los brumosos reciben al 'Monstruo Morado' en la vuelta de los cuartos de final del certamen.

Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO: se juega el pase a semifinales de Copa Centroamericana
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El Deportivo Saprissa busca ganar para avanzar a la siguiente ronda; se enfrentará al ganador entre Olimpia y Luis Ángel Firpo de El Salvador.

 Foto: Concacaf
16 de septiembre de 2026 a las 18:18

Club Sport Cartaginés y Deportivo Saprissa (2-2 global) está empatando sin goles en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio José Rafael 'Fello' Meza de Cartago.

El Cartaginés llega con una ligera ventaja reglamentaria gracias al criterio de goles de visitante. Un empate 0-0 o 1-1 le dará el pase a las semifinales.

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Cabe mencionar que de esta eliminatoria saldrá el rival del Olimpia-Firpo que se jugará este jueves en el Estadio Nacional, con una amplia ventaja para los merengues tras golear 3-0 en la ida.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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