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Marathón sufre dos latigazos en cinco minutos: así fueron los goles del Alajuelense

El cuadro rojinegro marcó dos tantos en el primer tiempo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Marathón sufre dos latigazos en cinco minutos: así fueron los goles del Alajuelense
17 de septiembre de 2026 a las 18:57

Alajuelense se puso en ventaja sobre Marathón en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana con los tantos de Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros en el primer tiempo.

El conjunto costarricense estaba siendo claro dominador del encuentro en los primeros minutos y encontró su premio con un gran disparo del jugador colombiano y otra remate del mexicano tras una excelente jugada colectiva.

EN VIVO: Alajuelense está eliminando a Marathón de la Copa Centroamericana

Lucumí abrió el marcador al 26' tras ingresar al área, aguantar la marca de los verdes y soltar un derechazo raso que dejó sin reacción al portero Jonathan Rougier.

Tras el tanto, Marathón no lograba reaccionar y sufrió el segundo golpe tan solo cinco minutos más tarde. Una tremenda jugada del Alajuelense que terminó con el disparo de Cisneros para poner el 2-0 parcial en el 31'.

Cabe mencionar que el punta mexicano ya lleva cinco tantos en el certamen. Por ahora, los rojinegros llevan la ventaja en el global 4-2 y acarician las semifinales.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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