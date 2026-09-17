Marathón sufre dos latigazos en cinco minutos: así fueron los goles del Alajuelense

Alajuelense se puso en ventaja sobre Marathón en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana con los tantos de Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros en el primer tiempo.

El conjunto costarricense estaba siendo claro dominador del encuentro en los primeros minutos y encontró su premio con un gran disparo del jugador colombiano y otra remate del mexicano tras una excelente jugada colectiva.