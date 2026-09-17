EN VIVO: Alajuelense está eliminando a Marathón de la Copa Centroamericana

MIN 71 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MATARRITA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! Desde el punto penal, Ronald engañó por completo a Jonathan Rougier, quien se quedó sin nada que hacer ante el zurdazo del costarricense.



MIN 70 - ¡PENAL PARA ALAJUELENSE! Carlos Argueta cortó un ataque de los ticos con la mano. Ya había perdido la marca y metió el brazo para evitar el avance del rival.



MIN 68 - ¡CAMBIOS EN MARATHÓN! SALEN: Damin Ramírez, Javier Arriaga y Nicolás Messiniti; ENTRAN: Alberth Elis, Carlos 'Chuy' Pérez y José 'Pajarito' Aguilera.



MIN 67 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MESSINITI! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARATHÓN! El Monstruo Verde logra el descuento tras un tiro de esquina cobrado por Farioli, que fue cabeceado por Arriaga. El balón quedó suelto y apareció el delantero argentino para empujarlo al fondo de la red.



MIN 57 - ¡AMONESTACIÓN! Tomás Sorto fue amonestado por el árbitro luego de una fuerte entrada en el mediocampo.



MIN 55 - ¡PERDONA MARATHÓN! Carlos Argueta aparece dentro del área y conecta el centro enviado por Javier Arriaga, pero Washington Ortega responde con una gran intervención para evitar el descuento. Messiniti estaba atento para aprovechar el rebote, aunque el arquero del Alajuelense se levanta rápidamente y logra enviar la pelota al tiro de esquina



MIN 46 - Remate de Lucumí que se marcha desviado de la portería que defiende Jonathan Rougier. Primer aviso del Alajuelense en el complemento.



7:33 PM - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!



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MIN 45+3 - ¡FINALIZÓ LA PRIMERA PARTE! Alajuelense se va al descanso con una cómoda ventaja de dos goles en el marcador, luego de los primeros 45 minutos en suelo tico.



MIN 45 - ¡TIEMPO AGREGADO! Tres minutos más se jugarán en la primera parte en el Alejandro Morera Soto.



MIN 37 - ¡UUUUFFFF! Celso Borges aprovecha una mala salida de Jonathan Rougier y consigue rematar dentro del área chica, pero el balón se marcha por encima del arco del Marathón. ¡Se salva el Verde!



MIN 32 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CISNEROS! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! Contraataque fulminante del tricampeón centroamericano. Yerian Sosa se escapó por el costado derecho para asistir a Ronaldo Cisneros, quien solo tuvo que empujar el balón para ampliar la ventaja de los ticos.



MIN 28 - ¡SE SALVÓ MARATHÓN! Kenyel Michel apareció por la banda derecha, recortó hacia adentro y disparó sin pensarlo dos veces hacia la portería verdolaga, pero su remate se fue desviado a un costado del marco defendido por Rougier.



MIN 26 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUCUMÍ! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALAJUELENSE! Jeison Lucumí recibió en el costado izquierdo, le rompió la cintura a Natanel Martínez y se acomodó para sacar un riflazo que fue desviado por muy poco por Henry Figueroa, dejando a Rougier sin nada que hacer.



MIN 23 - ¡AMONESTACIÓN! Yairo Moreno se baja a Celso Borges en el mediocampo y el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina amarilla luego de la fuerte entrada al futbolista tico.



MIN 15 - ¡IMPRESIONANTE JONATHAN ROUGIER! Kenyel Michel recibe dentro del área y saca un potente remate que parecía llevar peligro, pero el arquero del Marathón se luce con una espectacular atajada para desviar la pelota y evitar el gol del Alajuelense.



MIN 10 - Nicolás Messiniti mandó un centro al área de los Manudos y el portero muy atento para quedarse en dos tiempos con el balón.



MIN 7 - ¡LO QUE FALLÓ MESSINITI! Un tiro de esquina terminó en una jugada peligrosa para el Monstruo Verde, que dejó al delantero argentino mano a mano con Washington Ortega. Sin embargo, el remate terminó estrellándose en el cuerpo del guardameta.



MIN 6 - ¡SE ACERA MARATHÓN! Carlos Argueta filtró un pase al área tica, pero apareció Michel, muy atento, para cortar la jugada a la que llegaba Damin Ramírez. La acción terminó en tiro de esquina para los verdolagas.



6:30 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Alajuelense y Marathón ya juegan por la vuelta de los cuartos de final.