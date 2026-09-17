Olimpia vs. Firpo EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de Copa Centroamericana

El Olimpia de Eduardo Espinel recibe este jueves en Tegucigalpa al Luis Ángel Firpo salvadoreño en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, con la meta de sellar su pase a las semifinales de la competición. Los leones llegan a este partido con la ventaja del triunfo por 0-3 que cosechó en la ida, por lo que con solo el empate estará en la siguiente fase. Pero para Espinel, el Olimpia podría "cometer un pecado" si sus jugadores creyeran que ya tienen "la llave cerrada" por los tres goles anotados la semana pasada.

En la víspera, el técnico de los albos recordó que en el encuentro de ida su equipo no jugó bien en el primer tiempo, por lo que en el descanso tuvo que "decir algunas cosas en voz alta para despertar a los muchachos", quienes en el segundo episodio reaccionaron y regresaron a casa con el triunfo de 3-0 ante el equipo salvadoreño que dirige Marvin Solano. Agregó que Olimpia "es favorito como local", pero que eso no es razón para restarle méritos al Firpo, porque es un buen equipo; además, en Centroamérica "el fútbol ya se emparejó" y "exige trabajar duro" en cada competición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Solano, por su parte, dijo que en la ida Firpo demostró ante Olimpia que "puede competir", pero que perdió 0-3 por "desconcentraciones" en el segundo tiempo "ante un rival de jerarquía".

También recordó que en el primer tiempo del partido de ida el Olimpia no hizo ni un tiro a la portería del Firpo, y enfatizó que la derrota no puede desanimar a sus jugadores.

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Luis Ángel Firpo arranca desde las 9:15 PM (hora de Honduras) y se podrá seguir por la señal de ESPN. Exclusiva: Real España sorprende con nuevo entrenador

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