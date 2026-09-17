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Olimpia vs. Firpo EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de Copa Centroamericana

Los leones buscan sellar esta noche en la capital el pase a las semifinales del certamen.

Olimpia vs. Firpo EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de Copa Centroamericana
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Yustin Arboleda marcó uno de los tantos de Olimpia en la ida de los cuartos de final de Copa Centroamericana.
17 de septiembre de 2026 a las 16:15

El Olimpia de Eduardo Espinel recibe este jueves en Tegucigalpa al Luis Ángel Firpo salvadoreño en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, con la meta de sellar su pase a las semifinales de la competición.

Los leones llegan a este partido con la ventaja del triunfo por 0-3 que cosechó en la ida, por lo que con solo el empate estará en la siguiente fase.

Pero para Espinel, el Olimpia podría "cometer un pecado" si sus jugadores creyeran que ya tienen "la llave cerrada" por los tres goles anotados la semana pasada.

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En la víspera, el técnico de los albos recordó que en el encuentro de ida su equipo no jugó bien en el primer tiempo, por lo que en el descanso tuvo que "decir algunas cosas en voz alta para despertar a los muchachos", quienes en el segundo episodio reaccionaron y regresaron a casa con el triunfo de 3-0 ante el equipo salvadoreño que dirige Marvin Solano.

Agregó que Olimpia "es favorito como local", pero que eso no es razón para restarle méritos al Firpo, porque es un buen equipo; además, en Centroamérica "el fútbol ya se emparejó" y "exige trabajar duro" en cada competición.

Solano, por su parte, dijo que en la ida Firpo demostró ante Olimpia que "puede competir", pero que perdió 0-3 por "desconcentraciones" en el segundo tiempo "ante un rival de jerarquía".

También recordó que en el primer tiempo del partido de ida el Olimpia no hizo ni un tiro a la portería del Firpo, y enfatizó que la derrota no puede desanimar a sus jugadores.

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Luis Ángel Firpo arranca desde las 9:15 PM (hora de Honduras) y se podrá seguir por la señal de ESPN.

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POSIBLES ALINEACIONES

Olimpia: Edrick Menjívar; Juan Hernández, Clinton Benett, Carlos Coello, Kevin Güiti; Jack Jean Baptiste, José García, Axel Maldonado, Michael Chirinos: Nicolás Dibble y Jorge Benguché.

Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Wilber Arizala, Jonathan Jiménez, Marlon Cornejo, Lizandro Claros; Víctor García, Mauricio Cerritos, Rafael Águila, Michell Mercado; Styven Vásquez y Nelson Díaz.

Árbitro: Josué Ugalde (Costa Rica)

Lugar: Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Hora: 9:15 PM de Honduras.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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