Periodista salvadoreño dispara contra el CAR de Olimpia: "Es un establo"

El periodista salvadoreño de origen italiano Bruno Porzio, integrante de El Gráfico de El Salvador, lanzó fuertes críticas contra el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia, en la previa del partido que el conjunto hondureño disputará ante Firpo por la Copa Centroamericana. Durante el programa, Porzio dejó claro que el fútbol hondureño no era un tema de su interés y aprovechó para lanzar una serie de comentarios en tono de burla hacia Olimpia y sus instalaciones. “No me interesa, a mí me interesa muy poco de Honduras, en general”, expresó el comunicador.

El periodista también hizo referencia a la llegada de un reconocido negocio de café a Honduras, aunque decidió llamarlo de manera irónica el “Café de la Sirena”. “No sé si ya fuiste al Café de la Sirena, que es el primero que han abierto ahí. Aquí ya aburridos estamos de verlos”, manifestó Porzio, comparando la llegada de la reconocida cadena con la situación que, según él, ya se vive en El Salvador. Pero sus comentarios subieron de tono cuando comenzó a hablar específicamente del CAR del Olimpia. Porzio se refirió de manera despectiva a las instalaciones del club hondureño y las calificó como “establos”, además de describirlas como “unas casitas de madera y una cancha”, minimizando la infraestructura con la que cuenta el equipo albo.