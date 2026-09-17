Exclusiva: Real España ya tiene nuevo técnico: ¡ha dirigido en LaLiga de España!

Real España ya tiene nuevo entrenador. Diario DIEZ confirmó que el español Juan Ignacio Martínez, conocido en el mundo del fútbol como JIM, asumirá el cargo tras el breve interinato de Mauro Reyes y luego de la salida del costarricense Jeaustin Campos. El técnico alicantino, nacido en 1964, emprenderá así una nueva aventura en el fútbol internacional después de una extensa carrera principalmente en España. JIM llegará a San Pedro Sula en las próximas horas acompañado por sus principales colaboradores y su vínculo con la institución aurinegra se extenderá hasta junio de 2027, una vez concluya el Torneo Clausura 2027 de la Liga Nacional.

La contratación del español se produce en un momento particular para Real España. El equipo no atraviesa una mala situación deportiva, pues actualmente se encuentra en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026 y después de siete jornadas, ocupa la segunda posición. Juan Ignacio Martínez cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos, principalmente en el fútbol español. El técnico alicantino ha dirigido a equipos como Levante, Real Valladolid, Almería, Cartagena, Albacete y Real Zaragoza, además de tener experiencias internacionales en China, Kuwait e Irán. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue con el Levante, al que llevó a terminar sexto en LaLiga durante la temporada 2011-12 y a disputar posteriormente competición europea.

El cambio en el banquillo aurinegro

La llegada de JIM es el siguiente capítulo de una situación que comenzó semanas atrás con la salida de Jeaustin Campos. El técnico costarricense puso fin a su etapa en Real España después de manifestar públicamente los problemas relacionados con los atrasos salariales que afectaban al cuerpo técnico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Campos explicó posteriormente que la situación se había vuelto insostenible y aseguró que llegaron a acumular tres meses de salario pendientes. El costarricense también señaló que los problemas de pago no eran algo nuevo, sino una situación que se había presentado desde los primeros meses de su llegada al club. Ante la salida de Campos, la institución recurrió a Mauro Reyes, quien estaba vinculado al club y asumió de manera interina. Reyes tenía entre sus funciones la posibilidad de hacerse cargo del primer equipo en caso de una transición y aceptó el reto en un momento complicado para La Máquina.