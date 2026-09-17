López elige su rival en semis y revela récord: "Soñamos con ser campeones"

Javier López, técnico del Motagua, habló tras la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y reveló su postura sobre el rival que le gustaría enfrentar en la siguiente ronda, además de destacar el registro que alcanzó en la competición. El entrenador español también se refirió al complicado duelo que tendrá el sábado ante Real España por la Liga Nacional y explicó cómo manejará el plantel ante la incorporación de varios jugadores que estarán con la Selección de Honduras, mientras el Ciclón afronta de manera simultánea sus compromisos nacionales e internacionales.

LAS DECLARACIONES

- La Copa Centroamericana, el club no había podido avanzar hacia las semifinales de esta Copa Centroamericana en sus cuatro ediciones Por un lado, muy contento y, bueno, ahora con la expectativa de ver qué pasa en el día de hoy para conocer el rival que tendremos en semifinales.

​​​​​​- ¿Qué genera dentro del grupo y en lo personal también como técnico?

Para mí era muy importante como técnico el seguir avanzando dentro del proceso que hemos iniciado desde el 11 de agosto del año pasado. Me tocó llegar con la Copa Centroamericana ya iniciada, pasamos la fase de grupos, en cuartos de final nos tocó la escuela, no pudimos pasar a la Champions Cup, no pudimos tampoco entrar a las semifinales y 12 meses después sí lo estamos celebrando esa parte. Para mí era muy importante año a año seguir mejorando y forma parte de lo que entiendo yo que es un proceso natural cuando quieres o deseas tener continuidad en una institución, en este caso como Motagua. Por lo tanto, satisfacción, deber cumplido y ahora con todo el interés de seguir siendo ambiciosos, de seguir creciendo, de seguir mejorando y ojalá en el mes de octubre, a finales, estemos celebrando el pasar a la final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - Profe, en charlas previas mencionó que quería los tres equipos hondureños, pero ya por conocer esta noche al siguiente rival, ¿a quién le gustaría más enfrentarse?

Tengo que ser coherente con mis palabras, no tengo nada en contra de la Liga Deportiva Alajuelense, más bien todo lo contrario, es un ejemplo de proyecto dentro de Centroamérica. Pero ya llevo 13 meses en este país, me siento hondureño más y siempre digo que la rivalidad interna nos viene muy bien. Uno no entendería el Real Madrid sin el Barcelona, no entendería el Madrid sin el Atlético, uno no entendería Olimpia sin Motagua, España sin Marathón, Marathón sin Olimpia o sin Motagua. Pero una vez que pasamos las fronteras y todos disputamos una competición internacional, el anhelo siempre es que los equipos hondureños pasen etapas, pasen fases y ojalá haya una final hondureña, ¿por qué no? - Entre el sueño y el deseo, profe, ¿cuánta realidad puede existir por esa visita que tiene Marathón y el margen, por ejemplo, de diferencia entre Olimpia y Firpo?

Evidentemente creo que Olimpia consiguió un resultado muy bueno de visita, lo tiene que refrendar hoy aquí de local. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Contaba el otro día la anécdota de mi primer partido de Champions, puede ser en las dos direcciones. Evidentemente es un equipo maduro y sabe lo que tiene que hacer en el día de hoy para aprovechar esa ventaja que tiene y, en relación a Marathón, bueno, tenemos el ejemplo muy reciente de nosotros el año pasado que fuimos allí y pudimos conseguir una victoria. Por lo tanto, no son menos que nosotros, no somos más que ellos. Si Motagua lo pudo hacer, ellos lo pueden hacer y además tiene muy fresco el gran partido que hicieron el otro día de local contra Alajuela. Por lo tanto, bueno, desde aquí nuestros mejores deseos para ellos.

- ¿Cómo trabajar con el plantel para decir que vamos a estar en esa gran final y llevarnos ese título?

Creo que hemos superado una barrera muy importante. Ayer vi a los jugadores un poco con esa presión excesiva, sobre todo a la hora de la tendencia de la pelota, que influyó mucho para que estuviéramos imprecisos, la propia tensión, esa propia barrera mental de muchos de ellos que llevan participando en el club varias temporadas y que no habían logrado el paso a semifinales. Seguro que con esa carga ya aligerada vamos a ver una gran versión de Motagua en las semifinales. - Esa es la satisfacción que tiene, profe, del trabajo que se ha hecho y los frutos, hoy estar celebrando y ser el primer equipo hondureño en clasificar a ese grupo.

Sí, estoy muy contento, muy agradecido con la plantilla, muy agradecido. Hoy estoy yo aquí delante de ustedes, pero Motagua tiene un cuerpo técnico multidisciplinar que no para de crecer en especialistas. Agradecer también a todo mi cuerpo técnico, cuerpo técnico de Motagua, el trabajo que están realizando, primero cada uno de ellos en su área y luego la sinergia y la conexión que estamos generando entre todos y que eso también se traslada a lo que es el equipo, a la afición que nos vino a acompañar en el día de ayer y que estuvo vibrando con nosotros durante todo el juego. Muy bonita la foto final ahí, donde con el cartel ahí salen apoyándonos desde atrás y también, bueno, pues compartirlo con los dueños del club, con la directiva, que la verdad que desde que uno ha llegado aquí no me han mostrado más que apoyo. - ¿Y qué representa en su carrera? Esa imagen me imagino que va a quedar en un lugar especial

Sí, la verdad que me siento muy bendecido, muy privilegiado. Son ya, el otro día me pasaba una estadística y soy el segundo entrenador con más partidos en Copa Centroamericana desde que ha habido el cambio de formato. Con el de ayer son 20 partidos, dos equipos diferentes con los que has entrado a una semifinal. Uno va viendo también quién se va quedando fuera y va dando la magnitud de lo que poco a poco y con el apoyo, en este caso, la plantilla, jugadores y afición de Antigua y también de Motagua, no va logrando. Por lo tanto, me siento muy bendecido, muy privilegiado. Si llegamos a la final, pues compartir ese honor con un gran amigo de Nicaragua como es el profe Ramón Otoniel, gran amigo, le tengo mucho cariño y mucho respeto. Desde aquí un abrazo y nada, privilegio, bendición, la verdad.