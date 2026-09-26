¿Qué pasa con Honduras en la Nations League si pierde o empata contra Jamaica?

La Selección Nacional de Honduras llega con mucha presión en su visita a Jamaica este lunes 28 de septiembre por la segunda fecha de la Concacaf Nations League. Haber caido en casa 2-3 ante Surinam en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés, el equipo de José Francisco Molina cedió mucho terreno en la disputa de estar en los primeros lugares de esta competencia.

Una nueva derrota para la 'H' en Kingston complicaría todas sus esperanzas de clasificarse a cuartos de Nations League y en busca de ese boleto a la Copa Oro 2027. La pregunta que muchos se hacen es si ¿quedaría eliminada? con una derrota ante Jamaica y según los números, eso no sería posible, pero es muy complicado que lo logre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El formato de la Nations League establece que los dos primeros lugares del grupo avanzarán a los cuartos de final, por lo que Honduras todavía tendría posibilidades matemáticas de meterse entre los clasificados. Por lo que el equipo del español Molina no solo dependería de ganarse a Jamaica en Tegucigalpa y a Martinica en Fort-de-France.

-Si pierde ante Jamaica



Si la Bicolor cae ante los 'Reggae Boyz', terminaría sus dos primeros partidos con 0 puntos de seis posibles, un escenario muy complejo, su clasificación dependería también de los resultados de Surinam, Jamaica, El Salvador, Guatemala y Martinica. Además, la diferencia de goles podría convertirse en un factor importante si varias selecciones terminan igualadas en puntos. Honduras desde ya debe de empezar a poner ojo en los resultados de las otras selecciones. Del Grupo B ganó El Salvador, Surinam y Jamaica en su primera presentación. Los cuscatlecos visitan esta próxima fecha a Guatemala, rival que complicó a los jamaiquinos, los que se llevaron el triunfo del estadio José de la Paz Herrera ahora jugarán como locales ante Martinica y la 'H' va por conseguir su primera victoria en Kingston. "Que tenés que jugar dos repechajes, uno en noviembre y uno en marzo, para clasificar a Copa de Oro. Es más complicado porque ya te toca ir a "islitas" y sale tres o cuatro veces más caro que estar en la Liga A". "Esperemos que sigamos en la Liga A y que optemos por el primero o segundo lugar, esto sigue, le faltan tres fechas a los seis equipos, entonces ahí hay suma y resta. Ahorita ya vimos que tres ganaron, tres perdimos y bueno, vamos a ver qué pasa en la fecha. Es complicado, no te quita la opción de llegar a Copa de Oro, pero el ranking también te afecta, ya para la fase clasificatoria, entonces eso es lo más complicado", dijo Gerardo Ramos antes de viajar a Jamaica. Serán cuatro equipos los que avancen de la fase de grupo a cuartos de final, donde ya espera México, Estados Unidos, Canadá y Panamá por tener una mejor posición en el ranking, aquí será una serie de ida y vuelta y los ganadores de estas series clasifican automáticamente a las semifinales (Final Four) y obtienen su pase directo a la Copa Oro.





-Partidos de Honduras