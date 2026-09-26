"No hemos matado a nadie": Arriaga responde a los "olé" y la sentencia sobre Dereck

El mediocampista del AEK de Atenas no esquivó la autocrítica tras la dolorosa derrota 2-3 sufrida en casa frente a Surinam. Arriaga abordó el malestar del público tras los irónicos "olé" que retumbaron en las graderías y se refirió al peso mediático que ha recaído sobre el joven Dereck Moncada, asegurando que la responsabilidad de devolverle el rumbo al equipo debe ser compartida por todo el plantel.

Como uno de los referentes y futbolistas de mayor recorrido en la Selección Nacional de Honduras, Kervin Arriaga dio la cara ante los medios de comunicación previa al viaje de la Bicolor rumbo a Kingston, donde enfrentarán a Jamaica por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

Ante la dureza con la que la prensa y la afición han juzgado el momento del equipo, el volante catracho fue contundente: "No hemos matado a nadie" , enfatizando que, aunque entienden la molestia de la gente, el grupo mantiene la cabeza en alto con la convicción de revertir la situación en suelo jamaicano.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cómo está la mentalidad del plantel después de esta dolorosa derrota y cómo viajan?

Creo que después del partido hicimos un análisis de los errores que cometimos y de lo que nos costó el juego. Vamos con una mentalidad diferente, con la intención de revertir esto lo más pronto posible.

¿Qué crees que pasó, Kervin Arriaga? Hubo un lapso en el juego en el que se recuperó el fútbol y se logró remontar, pero al final no terminaron sosteniendo el nivel.

Es algo que nosotros mismos nos preguntamos. Creo que nos costó controlar las segundas acciones en el terreno de juego y de ahí surgieron varias jugadas de peligro para ellos. Pero esto es fútbol; ahora solo queda levantarnos, sacudirnos el polvo y buscar el resultado en el próximo partido.

¿Cómo están por el golpe recibido? Sabiendo que si tropiezan en Jamaica, la clasificación a la Copa Oro se complica.

Esto es fútbol y vamos a tratar de revertir la situación lo antes posible. Como le dije a tu compañero, tenemos dos opciones: quedarnos en el suelo o levantarnos. Nosotros escogimos levantarnos, vamos a pelear hasta el final y buscaremos hacer las cosas de la mejor manera en Jamaica.

Van a un escenario donde históricamente no se ha podido ganar. ¿Cómo ilusionarse o ir preparados para romper los esquemas que anteriores generaciones no lograron superar?

La verdad es un estadio complicado y una selección que ha crecido mucho, pero vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos. En nuestra mente solo está ganar y vamos a pelear por eso.

Para aclararnos una duda: entendemos que este es un nuevo proceso y una nueva era, pero nos cuesta comprender cuando un técnico dice que si se pierde o no se clasifica no pasa nada y hay que seguir. Honduras históricamente ha estado en cuartos de final de la Liga de Naciones y en la Copa Oro. Como jugadores, ¿qué piensan de lo que se están jugando en esta competencia?

Esto es fútbol: a veces se gana y a veces se pierde. Creo que la presión que sentimos se debe a lo que la selección no ha podido conseguir durante varios años, y lastimosamente se ve reflejado en nosotros. Sin embargo, no le hemos hecho daño a nadie, solo perdimos un partido de fútbol. Nosotros solo vamos a trabajar para revertir esto y enfocarnos en el próximo partido para sumar de a tres, que es lo que todos queremos.

Dereck se ha convertido en la figura promesa y referente de Honduras. ¿Crees que es correcto darle tanta responsabilidad a un joven de 18 años, o deberían asumirla otros jugadores de más experiencia?

Creo que la responsabilidad la tenemos todos, incluso ustedes como periodistas al tratar de buscar el lado positivo. Aquí no perdemos solo nosotros, pierde la prensa y pierde toda la afición. La responsabilidad no es solo de Derick, sino de todo el grupo. Esta es una selección de 50 o 60 jugadores y todos compartimos el mismo compromiso.

Decías hace poco: "No hemos matado a nadie". ¿Sienten que la prensa o la afición son muy duros con ustedes cuando las cosas no salen bien?

Es parte de su trabajo y no voy a decirles cómo hacerlo. Ustedes tienen su crítica y nosotros también somos autocríticos. Nos preparamos y queremos ganar todos los partidos, pero así es el fútbol; lastimosamente esta vez nos tocó perder. Sin embargo, nada impide que nos levantemos y empecemos a sumar de a tres contra Jamaica.