El motivo por el que Nasralla no narró a Honduras y revela lo que más le dolió

Salvador Nasralla se pronunció tras la dolorosa derrota 2-3 sufrida por la Selección de Honduras ante Surinam, en el debut de la Bicolor en la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, hizo una sorpresiva confesión sobre su ausencia en la narración y comentarios .
Nasralla, una de las voces más reconocidas en las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional, fue una de las grandes ausencias durante el compromiso ante Surinam.
El conocido narrador y comentarista no estuvo presente en la transmisión, situación que generó interrogantes entre los aficionados que esperaban escucharlo durante el partido.
Tras el encuentro, el propio Salvador Nasralla rompió el silencio y explicó, fiel a su particular estilo, la razón por la que no pudo estar presente en la narración y los comentarios del Honduras-Surinam.
“Algunos espíritus malignos me impidieron narrar contra Surinam”, confesó Nasralla a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.
El Ingeniero” aprovechó su mensaje para referirse al complicado panorama que enfrenta la Selección de Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf.
Después del tropiezo ante Surinam, la Bicolor quedó obligada a buscar resultados positivos en sus siguientes compromisos para mantener vivas sus aspiraciones.
Nasralla explicó el camino que, según su análisis, debe seguir Honduras para conseguir la clasificación a la Copa Oro: “Para clasificar a la Copa Oro necesita Honduras ganar el lunes 28 en Jamaica, ganar el viernes próximo en Martinica y ganarle a Jamaica en Tegucigalpa dentro de 9 días”, señaló.
Asimismo, Salvador Nasralla adelantó cuándo tiene previsto regresar a las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional. El narrador aseguró que volverá a estar frente al micrófono en noviembre, cuando Honduras dispute el repechaje por un boleto a la Copa Oro.
“Volveré a narrar en el repechaje para la Copa Oro en noviembre”, afirmó Nasralla.
Por otra parte, el reconocido comunicador también lamentó la reacción de una parte de la afición presente en el estadio Nacional de Tegucigalpa durante el partido contra Surinam.
Nasralla se mostró dolido por los cánticos y expresó su respaldo a los jóvenes futbolistas que integran actualmente el combinado hondureño.
“Me dolió el ‘Olé, olé’ del público capitalino contra estos muchachos tan jóvenes que en los próximos años nos darán alegría si apartamos a los malignos del entorno que no entienden la situación que por culpa de 15 años durmiendo vive hoy nuestro fútbol”, manifestó.
Salvador Nasralla es una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña y durante décadas ha estado estrechamente ligado al deporte, especialmente al fútbol.
El mensaje de Salvador Nasralla sobre su ausencia en juego de la selección de Honduras y lo que ocurrió en el duelo ante Surinam.
Su relación con la Bicolor viene de muchos años. Nasralla fue jefe de prensa de la Selección de Honduras durante el Mundial de España 1982 y posteriormente ha participado en numerosas transmisiones y análisis de los partidos del combinado catracho. Esa extensa trayectoria le permitió convertirse en una figura habitual alrededor de los grandes acontecimientos del fútbol hondureño.
Con el paso de los años, su figura trascendió el ámbito deportivo y televisivo para ingresar de lleno a la política hondureña. Fundó el Partido Anticorrupción (PAC) y posteriormente el Partido Salvador de Honduras (PSH), además de participar en distintos procesos electorales y ocupar el cargo de designado presidencial entre 2022 y 2024.
Actualmente, Nasralla continúa siendo una figura pública con presencia tanto en el debate político como en el ámbito deportivo. Precisamente por su histórica relación con la Selección Nacional, su ausencia en la transmisión del Honduras-Surinam llamó la atención entre los aficionados, quienes están acostumbrados a escuchar sus narraciones y comentarios en los partidos de la Bicolor.