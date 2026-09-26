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CONDEPOR fortalece lazos con Panamá mediante intercambio de boxeo

CONDEPOR impulsa cooperación con Panamá mediante intercambio en boxeo: así fue la visita hondureña.

26 de septiembre de 2026 a las 15:13
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¡Visita de mucha importancia en Panamá! Honduras y Panamá fortalecen sus lazos deportivos a través del boxeo. Así fue la visita de CONDEPOR en el hermano país centroamericano.
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa fortaleciendo sus vínculos internacionales mediante acciones de cooperación e intercambio de experiencias deportivas.
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En esta ocasión, una delegación hondureña realizó una visita al Centro de Alto Rendimiento de Boxeo de Panamá, con el objetivo de conocer sus métodos de trabajo.
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El viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, encabezó la visita por instrucciones del ministro Gerardo Fajardo y estuvo acompañado por el embajador de Honduras en Panamá, Rafael Sierra.
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Durante el recorrido, las autoridades hondureñas conocieron de primera mano las actividades y metodologías que se desarrollan para impulsar la formación y crecimiento de los atletas pugilistas.
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La delegación fue recibida por el reconocido campeón mundial de boxeo Ricardo Alberto Córdoba Mosquera, además de entrenadores y atletas del centro deportivo.
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En el encuentro se compartieron experiencias relacionadas con los procesos de preparación, formación y desarrollo de los deportistas que forman parte del alto rendimiento.
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Uno de los principales temas abordados fue la preparación técnica de los boxeadores, así como los procesos de formación que comienzan desde las categorías de base.
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También se analizaron aspectos vinculados con la organización deportiva y las experiencias administrativas que contribuyen al fortalecimiento de esta disciplina.
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El acercamiento representa una oportunidad para establecer mecanismos de cooperación entre Honduras y Panamá que permitan generar futuros intercambios deportivos.
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Vinicio Valdés destacó la importancia de estos acercamientos internacionales para conocer modelos de trabajo y abrir espacios de capacitación, preparación deportiva y formación de atletas.
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