CONDEPOR fortalece lazos con Panamá mediante intercambio de boxeo

¡Visita de mucha importancia en Panamá! Honduras y Panamá fortalecen sus lazos deportivos a través del boxeo. Así fue la visita de CONDEPOR en el hermano país centroamericano.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa fortaleciendo sus vínculos internacionales mediante acciones de cooperación e intercambio de experiencias deportivas.
En esta ocasión, una delegación hondureña realizó una visita al Centro de Alto Rendimiento de Boxeo de Panamá, con el objetivo de conocer sus métodos de trabajo.
El viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, encabezó la visita por instrucciones del ministro Gerardo Fajardo y estuvo acompañado por el embajador de Honduras en Panamá, Rafael Sierra.
Durante el recorrido, las autoridades hondureñas conocieron de primera mano las actividades y metodologías que se desarrollan para impulsar la formación y crecimiento de los atletas pugilistas.
La delegación fue recibida por el reconocido campeón mundial de boxeo Ricardo Alberto Córdoba Mosquera, además de entrenadores y atletas del centro deportivo.
En el encuentro se compartieron experiencias relacionadas con los procesos de preparación, formación y desarrollo de los deportistas que forman parte del alto rendimiento.
Uno de los principales temas abordados fue la preparación técnica de los boxeadores, así como los procesos de formación que comienzan desde las categorías de base.
También se analizaron aspectos vinculados con la organización deportiva y las experiencias administrativas que contribuyen al fortalecimiento de esta disciplina.
El acercamiento representa una oportunidad para establecer mecanismos de cooperación entre Honduras y Panamá que permitan generar futuros intercambios deportivos.
Vinicio Valdés destacó la importancia de estos acercamientos internacionales para conocer modelos de trabajo y abrir espacios de capacitación, preparación deportiva y formación de atletas.