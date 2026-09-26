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El "relax" de Kervin y Dereck, la duda de Molina y rostros serios: así viajó Honduras a Jamaica

Así fue la salida de Honduras rumbo a Jamaica, su segundo rival en la Nations League de la Concacaf.

26 de septiembre de 2026 a las 16:16
El relax de Kervin y Dereck, la duda de Molina y rostros serios: así viajó Honduras a Jamaica
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La Selección Nacional de Honduras voló a Jamaica, para encarar la segunda jornada de la Concacaf Nations League. Aquí te contamos todos los detalles.

 FOTOS: DAVID ROMERO
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Kervin Arriaga fue uno de los futbolistas de Honduras que lideró la llegada de la Bicolor al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Luis Palma llevaba unos auriculares mientras arribaba al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Exon Arzú fue uno de los desconvoncados ante Surinam, pero quiere la revancha ante Jamaica en Kingston.
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Luis Palma fue uno de los jugadores criticados por la prensa y la afición catracha tras el 2-3 ante Surinam.
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Jonathan Rubio regresó al 11 titular de La H ante Surinam. El volante fue uno de los más destacados de la Bicolor ante los caribeños.
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Deiby Flores también recibió mucha crítica por parte de la prensa deportiva. El volante viajó con la delegación hondureña.
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Keyrol Figueroa podría seguir sumando minutos con Honduras ante Jamaica. Frente a Surinam ingresó de cambio.
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La sonrisa de Dereck Moncada y Kervin Arriaga mientras hacían el proceso de abordar para salir a Jamaica.
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Honduras viene de perder 2-3 ante Surinam, pero quiere arrancarle puntos importantes a Jamaica en Kingston.
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Victor Vandenbroucke es otro de los seleccionados juveniles que viajaron a Jamaica. El lateral derecho quiere sumar minutos oficiales con la Bicolor.
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Cristopher Meléndez hizo un trabajo regular con la Bicolor en el duelo ante Surinam. El jugador de Motagua no desentonó.
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José Molina mostró una mirada seria en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola. El español suma dos derrotas al hilo.
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Alenis Vargas podría ser titular si Dereck Moncada no se recupera al cien por ciento. El atacante mostró regularidad ante Surinam.
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Edwin Rodríguez es una de las grandes dudas para Francisco Molina. El mediocampista es pieza clave en el esquema de La H.
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Erick Puerto, del Bate Borisov, es otro de las opciones que tiene José Francisco Molina en la convocatoria. Se viene el partido ante Jamaica.
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Édrick Menjívar no escondió su alegría a pesar del mal momento que vive la Selección de Honduras. Hay que arrancarle puntos a Jamaica sí o sí.
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Francis Hernández, director deportivo de Honduras, pidió paciencia a la afición con los resultados de la Bicolor Hondureña.
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José Francisco Molina en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, Honduras.
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Honduras y Jamaica se miden este lunes 28 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora de Honduras.

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