El "relax" de Kervin y Dereck, la duda de Molina y rostros serios: así viajó Honduras a Jamaica

La Selección Nacional de Honduras voló a Jamaica, para encarar la segunda jornada de la Concacaf Nations League. Aquí te contamos todos los detalles.
Kervin Arriaga fue uno de los futbolistas de Honduras que lideró la llegada de la Bicolor al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Luis Palma llevaba unos auriculares mientras arribaba al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Exon Arzú fue uno de los desconvoncados ante Surinam, pero quiere la revancha ante Jamaica en Kingston.
Luis Palma fue uno de los jugadores criticados por la prensa y la afición catracha tras el 2-3 ante Surinam.
Jonathan Rubio regresó al 11 titular de La H ante Surinam. El volante fue uno de los más destacados de la Bicolor ante los caribeños.
Deiby Flores también recibió mucha crítica por parte de la prensa deportiva. El volante viajó con la delegación hondureña.
Keyrol Figueroa podría seguir sumando minutos con Honduras ante Jamaica. Frente a Surinam ingresó de cambio.
La sonrisa de Dereck Moncada y Kervin Arriaga mientras hacían el proceso de abordar para salir a Jamaica.
Honduras viene de perder 2-3 ante Surinam, pero quiere arrancarle puntos importantes a Jamaica en Kingston.
Victor Vandenbroucke es otro de los seleccionados juveniles que viajaron a Jamaica. El lateral derecho quiere sumar minutos oficiales con la Bicolor.
Cristopher Meléndez hizo un trabajo regular con la Bicolor en el duelo ante Surinam. El jugador de Motagua no desentonó.
José Molina mostró una mirada seria en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola. El español suma dos derrotas al hilo.
Alenis Vargas podría ser titular si Dereck Moncada no se recupera al cien por ciento. El atacante mostró regularidad ante Surinam.
Edwin Rodríguez es una de las grandes dudas para Francisco Molina. El mediocampista es pieza clave en el esquema de La H.
Erick Puerto, del Bate Borisov, es otro de las opciones que tiene José Francisco Molina en la convocatoria. Se viene el partido ante Jamaica.
Édrick Menjívar no escondió su alegría a pesar del mal momento que vive la Selección de Honduras. Hay que arrancarle puntos a Jamaica sí o sí.
Francis Hernández, director deportivo de Honduras, pidió paciencia a la afición con los resultados de la Bicolor Hondureña.
José Francisco Molina en su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, Honduras.
Honduras y Jamaica se miden este lunes 28 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora de Honduras.