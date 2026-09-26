Francis defiende a Molina, lesión de Dereck y revela: "No hemos dormido"

Tras la derrota 2-3 ante Surinam en el debut de la Nations League, Francis Hernández, director deportivo de Selecciones, aseguró que pasó pocas horas durmiendo junto al resto del cuerpo de trabajo para volver a analizar el partido y sostuvo que Honduras “no mereció perder”, por lo que pidió a la afición no quedarse únicamente con el resultado. Hernández defendió el proceso que encabeza José Francisco Molina, señaló que “no es cuestión de dos días”, afirmó que el rival no fue superior y reconoció que en los últimos 15 minutos Honduras parecía indolente, aunque atribuyó esa situación a problemas de posicionamiento. Además, explicó que el proceso no pasa solamente por ganar partidos con la Selección Mayor, sino también por formar jugadores desde edades tempranas. Sobre Dereck Moncada, quien salió lesionado ante Surinam, indicó que el atacante sufrió molestias que, según las primeras valoraciones, serían calambres y no aparentaban ser una lesión grave, aunque esperaban el diagnóstico médico definitivo.



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DECLARACIONES DE FRANCIS HERNÁNDEZ

- Francis Hernández, director de la Selección Nacional. ¿Con qué sensaciones se han quedado? Obviamente, el resultado ha sido negativo, pero ustedes, con el trabajo que han venido haciendo y con lo que están proyectando hacia el futuro a corto plazo, ¿cómo se siente?

Sería mentir si digo que estoy feliz. Cuando uno no gana un partido, lógicamente no puede estar feliz. Pero sigo con el optimismo intacto porque he tenido la oportunidad de dormir poco, al igual que los compañeros, para poder ver el partido repetido, analizar mucho más en profundidad todo lo que sucedió y he corroborado las sensaciones que tuve. Bueno, sensaciones de que hicimos 30 minutos de partido de muy buen nivel, del 7 al 37, lo puedo decir así, con datos, porque he visto repetido el partido casi dos veces. Y cierto es que no fuimos capaces de darle la continuidad a esos 30 minutos durante más minutos de partido. Pero esos 30 minutos nos tienen que hacer ser optimistas porque empezamos a ver cuestiones relacionadas con el juego, que es lo que queremos implementar. Y como hemos dicho más de una vez, cuando quieres hacer cosas nuevas requiere de tiempo. Y ayer fuimos capaces de desarrollar el juego más o menos que queremos durante 30 minutos. Hay que ser autocríticos, hay que tener un nivel de autoexigencia grande y eso nos lleva a querer que esos 30 minutos en el futuro se conviertan en 60, 70, en todo lo que se pueda. - Y ante el aficionado, ¿cómo convencerlo? Porque quizás la incomodidad o la espera, ellos no tienen ese margen por los últimos resultados que quizás no venían con ustedes, pero son los que toman este barco y ayer se pudo notar, por ejemplo, el malestar.

No, yo al aficionado lo respeto al 100%. El aficionado tiene que sentirse libre de expresar su sentimiento tal y como lo desee. Pero al igual yo tengo que centrarme y todos los compañeros tenemos que centrarnos en el trabajo y en la persistencia de lo que estamos haciendo y desarrollando. Nuestro análisis no se puede quedar en que ayer perdimos 3-2. Es un análisis excesivamente pobre para nosotros a nivel profesional. Tenemos que analizar en profundidad lo que sucedió y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no merecimos perder 2-3. ¿Estuvimos brillantes? No, no estuvimos brillantes, pero no merecimos perder, con lo cual el análisis no puede estar supeditado al resultado. Tiene que ser un análisis mucho más profundo. El que acabo de hacer: no estuvimos bien los primeros siete minutos, tuvieron ellos la pelota. A partir del minuto siete nos repusimos, hasta el 37 o 38 que nos hacen el gol, un poquito antes del gol. Yo creo que el gol es incluso consecuencia de que empezamos a dejar de estar todo lo bien que queríamos y en la segunda parte estuvimos peor que en la primera. El juego no fue el que queríamos y no es una cuestión de juego, es una cuestión de posicionamiento. No tuvimos el posicionamiento que tuvimos desde el minuto 7 al 37, que nos permitió dominar el juego, ser capaces de progresar, cumplir con los objetivos que teníamos de tener la pelota, de superar al rival encontrando ese tercer hombre por dentro, no regalando el balón y que los centrales fueran capaces de jugar y de generar fútbol y encontrar a nuestros 8 y nuestros 10 para que se giraran, acabar por fuera. Os podría describir a nivel táctico y técnico el partido en profundidad, pero yo os animo a todos y a la gente también, aunque la respete, por supuesto, a que no se quede exclusivamente con el resultado, sino que tratemos de lanzar un mensaje optimista donde esos 30 minutos muy buenos que tuvimos nos tienen que hacer creer en lo que estamos haciendo, los primeros a nosotros que estamos dentro, que conocemos el nivel de los jugadores y que sabemos que necesitamos tiempo para que esos 30 minutos se conviertan en muchos más. Tenemos que ser exigentes y autocríticos. Y la autocrítica pasa por jugar muchos más minutos a mejor nivel.

- ¿Qué tenemos que mejorar ahora que viene este partido difícil ante Jamaica?

Lo que estoy tratando de trasladar, que seamos capaces de tener más minutos de consistencia en lo que queremos. Insisto, esos 30 minutos tenemos que intentar que se conviertan en cuanto más, mejor y que crezcamos, que vayamos creciendo. Esto es parte del proceso y ese proceso te lleva a que haya momentos en los que estamos cambiando muchas cosas. Yo, sin querer hablar de lo que ha sucedido anteriormente, un poco analizando históricamente, Honduras ha tratado de jugar excesivo fútbol directo desde nuestro punto de vista. Lo respetamos, pero nosotros queremos otra cosa. Entonces eso requiere de tiempo porque hay que cambiarle comportamientos a los futbolistas a nivel individual y colectivo que durante muchos años han replicado. Y entonces eso lo tienen que entender ustedes también. Esto no es cuestión de dos días. Ustedes mismos preguntaban: ¿qué podemos ver reflejado en el partido de todo lo que han trabajado en tres días? Pues bueno, vimos reflejado 30 minutos. ¿Qué tenemos que hacer ahora en el futuro? Que esos 30 minutos se multipliquen. - ¿Qué motiva a Francis? Ese análisis me llama poderosamente la atención. ¿Por qué ese análisis no nos lo regala el técnico a la hora que nosotros lo consultamos? Porque realmente usted fue más explícito y también, si le preocupa el hecho de que si caemos en Jamaica, clasificar a Copa de Oro se pone más complicado

En primer lugar, porque yo ayer no habría hecho este análisis. Porque lo que vemos muchas veces, y os pasará a vosotros, luego no queda corroborado con la realidad. Necesitamos hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo pasa por no dormir hoy, no dormir hoy, no sé si eso será correcto o no, pero no hemos dormido para hacer nuestro trabajo de manera profesional y corroborar las sensaciones que tenemos. Yo ayer escuché vuestra rueda de prensa. Estoy de acuerdo en cosas, pero no puedo estar de acuerdo en otras. Es que, con todo el cariño y el respeto, los análisis que hagamos tienen que ser mucho más profesionales. No pueden quedar exclusivamente en el resultado porque entonces volvemos a caer en la trampa de algo que no es real. Que todo lo que hagamos en el campo es lo que nos tiene que llevar a ganar. Y ese es el análisis que tenemos que hacer entre todos. Yo os entiendo y os comprendo y además soy el primero, como he dicho, que no puedo estar feliz hoy. Yo quiero ganar en todo lo que hago. Pero tenéis que entender que esto es un proceso y que requiere de tiempo y tenemos que, poco a poco, ir mejorando. Y eso requiere de tiempo.

- El análisis de parte futbolística y también de tema de tiempo, de trabajo. Y en la parte anímica, ¿qué tanto se está trabajando y se va a trabajar con los jugadores? Porque, históricamente, los resultados golpean mucho psicológicamente y anímicamente a los jugadores

Es una magnífica pregunta porque tan importante es ir a la parte del juego como a la parte emocional. Nosotros, si no estamos bien preparados emocionalmente, es difícil que lo que queremos desarrollar surta efecto. Entonces, me alegra que me hagas esa pregunta. Y bueno, pues vamos a trabajar, tenemos experiencia, somos profesionales que hemos vivido muchas situaciones de todo tipo. O sea, me gustaría incluso dar voz a muchos compañeros de profesión que he tenido estos últimos años que decían: para ganar he tenido que perder muchas veces. Entonces, esto es lo que ustedes también tienen que ayudar a entender ustedes mismos y que lo entienda la gente. O sea, claro que queremos ganar mañana, por supuesto, lo antes posible. Pero que esto es un proceso. Entonces, esto hay que explicárselo a los jugadores. Estamos en una etapa nueva donde queremos cosas nuevas y para nosotros incorporarlas, metodológicamente, tácticamente, individualmente, pues requieren de tiempo porque venimos de hacer cosas distintas. No voy a decir ni mejor ni peor, soy muy respetuoso con todo profesional que haya pasado por aquí porque todo profesional que haya pasado por aquí ha querido que las cosas salgan bien. Habrán salido o no habrán salido. Igual que yo, igual que todos los que estamos ahí, venimos con una ilusión tremenda de que esto salga bien. Entonces, a partir de ahí, tenemos nuestros métodos, nuestras formas, tenemos la experiencia. Creo que es un hecho que tenemos la experiencia. Confíen en el trabajo y que esto requiere de tiempo y poco a poco intentaremos que se vean los resultados. - Cuando dice proceso, es una palabra bastante fuerte. Uno se imagina nuevos jugadores, juventud. El promedio del once de la selección era de 28 años dentro de la cancha. ¿Qué es el nuevo proceso para ustedes?

Es que el hecho de que nosotros juguemos 30 minutos muy por encima del rival, no quiere decir que en el resto del partido el rival fuera superior. El rival no fue superior a nosotros. Nosotros nos fuimos con unas malas sensaciones porque los últimos 15 minutos parecíamos indolentes. Pero no era una cuestión de indolencia, era una cuestión posicional, se lo explicaba Jorge. O sea, no es una cuestión de juego, es una cuestión de que no estuvimos bien posicionalmente hablando. Pero esto no quiere decir que no queramos hacerle daño al rival, nos costó un poco más. Entonces nos fuimos todos, todos, incluidos ustedes, con peores sensaciones de las que el partido reflejó. Porque, insisto, a lo mejor vosotros no habéis visto el partido repetido porque no habéis tenido tiempo, pero yo sí. Y he visto el partido repetido. Y me animo a quien sea que lo vea conmigo. Y nos sentemos y analicemos el partido y no hay ningún tipo de problema, un día lo vamos a hacer. Para que veáis que lo que vengo a decir aquí es la realidad. Y es distinta la percepción que tengáis vosotros, que la respetamos. Esto no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, pero hacemos nuestro trabajo. Y un proceso no es fuerte, es real. Lo que nosotros estamos haciendo es un proceso real. Ahora bien, hay momentos en los que serán partícipes de ese proceso unos jugadores y habrá momentos en los que serán partícipes otros jugadores. Eso no quiere decir que en el proceso tengan que jugar siempre jugadores de 17, 18 o 20 años. Parte del proceso es que esos jugadores, los jóvenes, entrenen con jugadores con mayor experiencia. Parte del proceso es tratar de que los jugadores que están entrando en este proceso sean capaces de ver a jugadores más experimentados superando a rivales. Y parte del proceso es entender que esto no es solamente de selección absoluta. Que yo entiendo que hoy hablamos de selección absoluta, pero que nuestro proceso, y lo he repetido mil veces, y hombre, y creo que si lo he repetido mil veces y alguien mañana dice lo contrario, es que no está haciendo su trabajo como debe de hacerlo. Entienda que el proceso no pasa por solamente ganar partidos en la selección absoluta. Que el proceso pasa por formar a jugadores en edades tempranas para que en el futuro sean patrimonio de la Federación del Fútbol Hondureño y nos ofrezcan el mejor nivel. Y esos, acompañados de otros jugadores con más experiencia, nos lleven a ganar. Ese es el proceso. Entonces, os animo y me encantaría que pudierais entender esto. Pero que mañana no lleguemos y contéis algo distinto a lo que yo estoy diciendo aquí. Porque entonces, ¿de qué vale que yo hoy explique esto? Si mañana vais a decir lo contrario. Creo que no es lo más correcto decir lo que yo estoy diciendo. Reflejar lo que yo estoy transmitiendo aquí. Que esto no es una pérdida de tiempo para mí. - Es el mensaje suyo, Francis. Nosotros tenemos que ver lo que usted está diciendo reflejado en el campo

Sí, pero es que eso requiere tiempo. Es que eso es un proceso. Entonces, lo que no podemos pretender es que de hoy para mañana la cosa surta efecto. Lo que hay que hacer es tener paciencia, optimismo, hacer las cosas con cariño, con ánimo de que salgan bien. Yo desde el primer día he dicho, esto no es de los que estamos aquí trabajando. Esto es de todos. También es vuestro. Esto también lo hacemos por vosotros. O sea, no es una cuestión de que vengamos a trabajar exclusivamente para que esto salga bien por nosotros. Es por todos. Es por un país. Y cuando uno lo hace con ilusión, con cariño, como lo estamos haciendo, yo creo que lo mínimo que nos merecemos es un respeto. Ya está. Igual que os vamos a tener nosotros a vosotros. Esto creo que es el respeto que yo os debo a vosotros. Voy a estar aquí explicando todo esto. Podremos estar más de acuerdo o menos. Pero tratadnos con respeto y tratad de transmitir a la gente que esto es un proceso y que durante años, durante años, habéis estado mirando el resultado exclusivamente, sin pensar en qué se hace para conseguir el resultado. Y eso, desde nuestro punto de vista, respetamos al que opine algo distinto, desde nuestro punto de vista es un error.