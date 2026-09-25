Rueda lo borró, volvió y marcó tras 913 días: así fue gol de Bryan Róchez ante Surinam

El conjunto hondureño comenzó el encuentro con el pie izquierdo tras recibir un gol tempranero que puso en ventaja a los visitantes. Sin embargo, la reacción de la Bicolor fue inmediata y logró darle la vuelta al marcador en cuestión de dos minutos.

La Selección de Honduras remontó en dos minutos un gol inicial de Surinam en la jornada 1 de la Liga de Nacional de la Concacaf. El Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa fue el escenario de una noche llena de emociones para la afición catracha que en tan solo dos minutos vio como la H se puso al frente del marcador.

El empate llegó por medio del juvenil Dereck Moncada, quien celebró un momento inolvidable en su carrera al marcar su primer gol oficial con la camiseta de la Selección Nacional. El tanto encendió los ánimos del equipo y de los aficionados presentes en las gradas.

Apenas dos minutos después del empate, a la altura del minuto 22, hizo su aparición el delantero Bryan Róchez para anotar el 2-1 y desatar la locura en el Estadio Nacional.

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La jugada del segundo gol nació gracias a una recuperación del lateral Cristopher "Búho" Meléndez. La pelota llegó a manos de Moncada, quien lanzó un largo pase hacia Róchez para que este aprovechara su velocidad y superara a dos defensores de Surinam.

Al quedar mano a mano con el guardameta Etienne Vaessen, quien salió de su área para intentar frenar la jugada, Róchez definió con mucha clase y sangre fría levantando el balón por encima del portero con un elegante "globito" que terminó en el fondo de las redes.

Este tanto tuvo un significado especial para el atacante, quien tenía 913 días de no marcar con Honduras. Su último gol antes de este duelo había sido el 26 de marzo de 2024 en un empate 1-1 ante El Salvador en Houston, Texas, donde anotó de cabeza al minuto 62.