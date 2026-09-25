Dereck Moncada firma su primer gol y asistencia con Honduras ante Surinam

La escuadra catracha reaccionó rápidamente para igualar el encuentro luego de que la visita se pusiera en ventaja por medio de Lonwijk a los 17 minutos. Un tanto que había silenciado el recinto capitaliano.

Dereck Moncada , de 18 años, marcó esta noche su primer gol oficial con la selección absoluta de Honduras en el duelo contra Surinam por la Concacaf Nations League que se disputa en el Estadio Nacional.

El empate de Honduras llegó al 19' cuando Dereck, que arrancó en el 11 titular, conectó un centro de Luis Palma. El hijo de Maynor Figueroa, que juega en el Lugano de Suiza, estuvo muy atento dentro del área para empujar el balón, mecer las redes y levantar a los aficionados de sus butacas.

Cabe resaltar que Dereck es el jugador más joven en anotar un gol con la Bicolor (18 años). Antes de su irrupción, el récord de precocidad goleadora en competencias oficiales estaba en manos de figuras como Alberth Elis, quien anotó frente a Cuba a los 19 años y 10 meses.

Sin embargo, Moncada también daría su primera asistencia tan solo dos minutos más tarde. Tras la recuperación del 'Buho' Meléndez, Dereck levantó la vista y mandó a la guerra a Bryan Róchez que marcó el segundo con una gran definición.

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El atacante que milita en el Leixões SC portugués le ganó el duelo a los dos centrales y definió por arriba ante la salida del guardameta para firmar la remontada parcial y provocar la locura de los fanáticos catrachos.