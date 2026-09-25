Honduras vs Surinam EN VIVO: hora y canal para ver el debut en la Nations League

Llegó el día. La "H" regresa a casa. La Selección de Honduras, ahora comandada por José Francisco Molina, vuelve al rodaje y este viernes 25 de septiembre inicia su andadura en la Nations League de Concacaf ante Surinam. El Estadio Nacional "Chelato Uclés" nuevamente le abre las puertas a la Bicolor. El recinto capitalino será el escenario que marcará el debut oficial de Molina en el banquillo del conjunto catracho, recordando que sus anteriores duelos fueron amistosos ante Perú (2-2) y la caída ante Argentina (2-0). El estratega español busca consolidar una nueva camada y cuenta con jugadores jóvenes en el plantel como Keyrol Figueroa, Dereck Moncada, Erick Puerto, Mike Arana y Victor Vandenbroucke. Asimismo, dispone de referentes de experiencia como Edrick Menjívar, Deiby Flores, Luis Palma y Kervin Arriaga. Por otro lado, el combinado catracho afronta este compromiso con la baja de peso de Edwin Rodríguez.

"Este es un proceso en el que queremos implantar una manera de jugar y eso es prioridad en el sentido de que entendamos que nos lleve a ganar partidos. El objetivo final es ganar partidos, el hecho de ganar es el objetivo, pero para eso esa idea se plantea en el campo para que nos lleve a ese objetivo de triunfar. Siempre es prioridad el resultado, pero tenemos claro que buscamos una manera de buscarlo y a veces tarda conseguirlo", expresó Molina en conferencia de prensa. Su primer desafío en Nations League será ante una Surinam que viene en crecimiento y que hace unos meses estuvo a punto de lograr una histórica clasificación al Mundial 2026. El seleccionado caribeño llegó hasta el Repechaje Internacional tras su destacada actuación en las eliminatorias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Surinam, ahora dirigido por Henk Fraser, llegó el pasado martes a Tegucigalpa, en donde buscará dar el golpe ante una "nueva" selección de Honduras que no se lo dejará nada fácil ante su gente. Honduras y Surinam están encasillados en el Grupo B de la Nations League de Concacaf junto a El Salvador, Guatemala, Jamaica y Martinica. Debido al formato, la Bicolor tendrá como rivales en esta primera fase a Surinam, Jamaica y Martinica.

Cabe mencionar que los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final del certamen donde ya se encuentran México, Panamá, Canadá y Estados Unidos en esa ronda porque el reglamento del torneo los exime de jugar la primera fase. Además, el formato de competencia y la clasificación a la Copa Oro 2027 definen la ruta detallada de Honduras en la Concacaf Nations League.

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