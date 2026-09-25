Suazo dice lo que Honduras debe hacer con Dereck; mensaje a Choco y Benguché

Durante su intervención en ESPN Centroamérica, el histórico delantero hondureño se refirió al proceso que atraviesa Moncada y destacó especialmente el hecho de que esté desarrollando su carrera en Europa.

David Suazo tiene claro que Dereck Moncada puede convertirse en una pieza importante para la nueva Selección de Honduras, pero también considera que el joven atacante debe tener el espacio necesario para crecer sin cargar desde ahora con toda la responsabilidad de la Bicolor.

“Hay que quitarle un poquito de peso”, expresó el exgoleador hondureño al referirse a la responsabilidad que se está colocando sobre Dereck Moncada y otros futbolistas de la nueva generación.

Para Suazo, el joven atacante no debe cargar solo con la responsabilidad ofensiva de Honduras. Considera que jugadores de mayor experiencia pueden ser determinantes para acompañarlo y permitirle desarrollar su fútbol con mayor tranquilidad.

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“Dejémoslo que es un complemento, metamos a Benguché, Bryan Róchez y al Choco Lozano. Démosle eso a esos muchachos”, manifestó.

A pesar de su llamado a tener paciencia, Suazo también dejó claro que observa una evolución importante en Moncada y que su presente ya lo coloca como uno de los futbolistas a tomar en cuenta dentro de la nueva H.

“Dereck Moncada será aquel chico que va a ayudar y que de a poco se va a meter, aunque ahora creo que es un jugador inamovible”, señaló.

Uno de los aspectos que más valora el exdelantero de la Bicolor es el escenario en el que Moncada está desarrollando su carrera. El hecho de competir en Europa, según explicó, puede ser fundamental para que el futbolista gane experiencia y madurez antes de asumir mayores responsabilidades con Honduras.

“Lo bonito que está teniendo es que está en una liga que le va a permitir continuar equivocándose, mejorar poco a poco”, comentó.

Para David Suazo, equivocarse también forma parte del crecimiento de un futbolista, especialmente cuando se encuentra en las primeras etapas de su carrera internacional. La posibilidad de competir, corregir errores y volver a intentarlo puede terminar siendo determinante para su evolución.

Suazo también recordó uno de los momentos importantes que Moncada ya protagonizó con su club y destacó que este tipo de experiencias son precisamente las que ayudan a un jugador joven a dar pasos hacia adelante. “Es ahí donde tú creces”, sentenció.