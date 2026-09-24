¿Cuándo vuelve Edwin Rodríguez? Molina responde tras confirmar su ausencia

Edwin Rodríguez no estará disponible para el debut de Honduras ante Surinam en la Concacaf Nations League, pero José Francisco Molina dejó entrever cuándo podría volver a contar con el mediocampista del Olimpia. El entrenador español aseguró que no quieren apresurar su recuperación y recordó que la Bicolor tendrá cuatro partidos por disputar en esta fase. Rodríguez llegó a la concentración hondureña con molestias y durante la semana no consiguió entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Por ese motivo, Molina decidió no arriesgarlo frente a Surinam, en una baja que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para la zona media de la Selección Nacional.

El estratega de la Bicolor explicó que el futbolista continúa en proceso de recuperación y que existe margen suficiente para esperar su evolución. “Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, lo estamos intentando recuperar, no tenemos prisa, es un gran jugador, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías”, manifestó Molina. La frase del técnico apunta a que Rodríguez podría reaparecer en alguno de los siguientes compromisos de Honduras en esta fase de la Nations League. Molina hizo énfasis en que el combinado nacional tendrá cuatro encuentros y que todavía queda tiempo para que el volante olimpista pueda recuperarse completamente antes de volver a la cancha.