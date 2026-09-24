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Honduras-Surinam: Policía Nacional anuncia medidas de seguridad y cierre de calles

La Policía Nacional anunció las medidas de seguridad y cierres de calles que se implementarán este viernes por el partido Honduras-Surinam.

Honduras-Surinam: Policía Nacional anuncia medidas de seguridad y cierre de calles

La Policía Nacional de Honduras garantizó la seguridad para el debut de la Bicolor en la Liga de Naciones de Concacaf.
24 de septiembre de 2026 a las 10:22

La Policía Nacional de Honduras implementará un amplio dispositivo de seguridad este viernes 25 de septiembre con motivo del partido entre Honduras y Surinam, correspondiente a la primera jornada de la CONCACAF Nations League 2026-27.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde se espera la presencia de aficionados de ambas selecciones.

Por esta razón y para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades desplegarán 550 elementos policiales que estarán distribuidos en seis anillos de seguridad alrededor del recinto deportivo.

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El operativo contempla controles en los accesos al estadio, vigilancia en las graderías y patrullajes tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Asimismo, los agentes estarán a cargo de la regulación del tránsito vehicular y vigilancia en las calles y avenidas cercanas al Estadio Nacional para garantizar la seguridad en el Honduras vs Surinam.

PROHIBICIONES PARA EL PARTIDO:

Como parte de las medidas establecidas para el encuentro, la Policía recordó a los aficionados que estará prohibido ingresar al estadio con armas de fuego, armas punzocortantes y objetos contundentes como palos o tubos.

También se restringirá el ingreso de fajas con hebillas grandes, fuegos pirotécnicos, cigarrillos, fósforos, encendedores, máscaras y punteros de luz infrarroja.

CIERRE DE CALLES:

Las calles adyacentes al Estadio Nacional "Chelato" Uclés serán cerradas a partir de las 3:30 de la tarde como parte del dispositivo de seguridad previo al partido.

De igual forma, los portones del recinto deportivo estarán habilitados desde las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso de los aficionados que asistirán al encuentro entre Honduras y Surinam.

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Ante esta medida, la Policía recomendó a los conductores y a la población en general planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

El dispositivo permanecerá activo durante todo el desarrollo del partido y continuará después del encuentro mediante patrullajes en los alrededores del estadio y en las principales vías de acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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