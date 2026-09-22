Keyrol fue golpeado y estrella preocupa: así se vivió el tercer entreno de Honduras

Así se vivió el tercer día de entreno de la Selección de Honduras previo a debut en Nations League 2026
La Selección Nacional de Honduras que dirigie José Francisco Molina realizó este miércoles su tercer entreno de cara al debut ante Surinam en la Nations League 2026.
Jonathan Rubio, Deiby Flores y Edrick Menjívar llegaron muy concentrados al entreno de la selección que se medirá el viernes ante Surinam en la primera fecha de la Nations League.
¡ESTÁN BELLOS! Así fueron organizados los botines de los futbolistas del combinado nacional previo al arranque de la sesión.
Dereck Moncada y Bryan Róchez, ambos delanteros, fueron los encargados de atender a la prensa este miércoles.
Róchez señala lo “feliz que está de poder estar de vuelta” y que es “una ilusión para mí poder venir, vestir la camisa de la selección”. Sobre esto, destaca que, aunque estaba triste por no ser tomado en cuenta en los anteriores llamados, nunca se frustró y trabajó para volver a la “H”.
Mientras que Dereck Moncada habló de la responsabilidad que tiene en la H: "Hace poco se lo comentaba a mi mamá y le decía que nunca había pensado en tener una responsabilidad tan grande así con la selección y ella solo me dijo 'que tranquilo, que la tomara y que lo hiciera de la mejor manera como siempre lo he sabido hacer'.
La oración no puede faltar. Todos los entrenamientos arrancan con los jugadores encomendándose a Dios.
Honduras está finalmente con el plantel de 26 jugadores tras el arribo de los legionarios que faltaban.
Luis Palma fue el último jugador en ponerse bajo la disciplina de José Francisco Molina. Arribó este miércoles en horas de la madrugada.
Deiby Flores seguramente será uno de los tituales el próximo viernes ante Surinam. Deiby llega en un buen momento tras su paso en Angola.
Kervin Arriaga y el resto de sus compañeros haciendo ejercicios de trote suave para evitar fatigas musculares.
Una de las máximas preocupaciones fue que Edwin Rodríguez sigue haciendo trabajos aparte y será una de las bajas para enfrentar a Surinam.
Mike Arana ya agarró confianza y se muestra bien adaptado a la Bicolor.
Una de las cosas más llamativas y divertidas del entrenamiento fue el famoso pasillo que le hacen a los nuevos o a los que perdieron en una actividad durante el calentamiento.
Victor Vandenbroucke fue recibido con un pasillo por sus compañeros. El joven futbolista vive su primera aventura en la selección mayor.
¡No lo perdonaron! Keyrol Figueroa, hizo de la leyenda Maynor Figueroa, también fue recibido con "zapes" durante todo el plantel hondureño. No le perdonaron nada y se fue bien golpeado el delantero que juega en el Port Vale de Inglaterra.