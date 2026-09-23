Sin varios de Europa: Surinam aterrizó a Honduras con bajas de peso para su debut

La Selección de Surinam ya se encuentra en territorio hondureño para afrontar su debut ante la Bicolor en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. El equipo dirigido por Henk Fraser arribó este martes a Tegucigalpa con la mirada puesta en el partido de este viernes 25 de septiembre. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 7:00 de la noche, en el inicio de la fase de grupos de la Nations League.

Para Honduras, el encuentro tendrá un significado especial, ya que marcará el primer partido oficial de José Francisco Molina como entrenador de la Selección Nacional.

BAJAS IMPORTANTES

Surinam, por su parte, afrontará el compromiso con varias ausencias en su convocatoria. Una de las bajas más destacadas es la de Joël Piroe, delantero que había comenzado con buen ritmo la temporada en Europa. Ángel Hernández, periodista de TV, informó que tampoco estarán disponibles Tjaronn Chery, quien recientemente anunció su retiro de la selección, además de Montnor, Pherai, Misidjan, Van der Kust y Hahn. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A pesar de las bajas, Henk Fraser cuenta con una plantilla que reúne a varios futbolistas que militan en clubes europeos y que buscarán marcar diferencia frente al combinado hondureño. Entre los nombres más destacados aparecen Sheraldo Becker, delantero del Mainz; Stefano Denswil, defensor del Trabzonspor; Ridgeciano Haps, del Venezia; Melayro Bogarde, del Hoffenheim; Kenneth Paal, del QPR, y Jay-Roy Grot, del Odense. La presencia de estos jugadores representa una de las principales armas de Surinam para el encuentro ante Honduras, que buscará comenzar con el pie derecho una nueva etapa bajo la conducción de Molina.

El técnico Henk Fraser también se refirió a las numerosas ausencias que tendrá su equipo para este compromiso y dejó claro que deberán afrontar el partido con los futbolistas disponibles. "Surinam lleva algún tiempo trabajando en el proceso en el que se encuentra ahora y seguiremos adelante con los jugadores disponibles", explicó Fraser, según reportó Key News Suriname. Con el equipo ya instalado en la capital hondureña, Surinam continuará con su preparación para el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

CONVOCATORIA DE SURINAM DE LA LIGA DE NACIONES